ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ после пяти дней тишины

ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Украинские силовики один раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, после пяти дней тишины, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 11 декабря украинские силовики не нарушали режим тишины.

"За 16 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП по подконтрольному республике населенному пункту Смелое.