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ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ после пяти дней тишины
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РИА Новости

ЛНР заявили об обстреле со стороны ВСУ после пяти дней тишины

07:39 17.12.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 дек - РИА Новости. Украинские силовики один раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, после пяти дней тишины, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 11 декабря украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 16 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП по подконтрольному республике населенному пункту Смелое.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
14 декабря, 15:03
ВСУ и СМИ готовят постановочные сюжеты об обстрелах, заявили в ЛНР
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