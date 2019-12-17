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В Австралии вынесли приговоры братьям за попытку теракта в 2017 году
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РИА Новости

В Австралии вынесли приговоры братьям за попытку теракта в 2017 году

07:12 17.12.2019
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© Flickr / Rusty StewartПолиция Австралии. Архивное фото
Полиция Австралии. Архивное фото
© Flickr / Rusty Stewart
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Австралийский суд приговорил в общей сложности к 76 годам тюремного заключения двух братьев, пытавшихся устроить в 2017 году взрыв в самолете, следовавшем в Абу-Даби из Сиднея, с помощью спрятанной в мясорубке бомбы, сообщает издание ABC.
В сентябре этого года суд признал виновным 34-летнего Махмуда Хаята в подготовке террористического акта. В мае в том же преступлении признали виновным его брата - Халеда Махмуда Хаята.
Судья Кристина Адамсон в ходе судебного заседания заявила, что хотя никто не пострадал и не умер, в результате этого плана братьям "удалось посеять страх в умах широкой общественности", пишет газета.
"Своими действиями они поставили под угрозу чувство безопасности, на которое люди имеют право", - сказала она.
Судья приговорила Халеда Хаята к 40 годам тюремного заключения без права на условно-досрочное освобождение в течение 30 лет. Махмуд Хаят был приговорен к тюремному заключению сроком на 36 лет с правом досрочного освобождения только через 27 лет.
В 2017 году власти Австралии объявили о задержании нескольких человек по подозрению в подготовке взрыва на борту самолета эмиратской авиакомпании Etihad Airways. Бомба была замаскирована под электрическую мясорубку и должна была сработать во время полета в багажном отсеке. Планы террористов не осуществились, так как в аэропорту заметили перевес в их ручной клади - сумка весила на семь килограммов больше разрешенного. Задержанные, как сообщали тогда австралийские полицейские, также планировали устроить газовую атаку с помощью приспособления для распыления отравляющих веществ.
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