На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.

По ее словам, работник отдела по рыболовству, используя свое служебное положение, организовал со своим подчиненным выдачу путевок на лов рыбы в период лососевой путины. На основании этих документов двое индивидуальных предпринимателей, а также любители спортивного рыболовства в акватории Анадырского лимана выловили 58 тонн рыбы семейства лососевых на миграционных путях к месту нереста.