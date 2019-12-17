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На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
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РИА Новости

На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося

07:04 17.12.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМассовый лов красной рыбы
Массовый лов красной рыбы
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Массовый лов красной рыбы . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Полицейские на Чукотке возбудили уголовное дело о незаконном вылове 58 тонн тихоокеанского лосося с ущербом 50 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Чукотскому автономному округу задержаны четверо жителей города Анадыря, которые подозреваются в незаконном вылове тихоокеанских лососей в промышленных масштабах", - сказала Волк.
По ее словам, работник отдела по рыболовству, используя свое служебное положение, организовал со своим подчиненным выдачу путевок на лов рыбы в период лососевой путины. На основании этих документов двое индивидуальных предпринимателей, а также любители спортивного рыболовства в акватории Анадырского лимана выловили 58 тонн рыбы семейства лососевых на миграционных путях к месту нереста.
По предварительным подсчетам, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил около 50 миллионов рублей, отметила Волк.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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