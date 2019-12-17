В Кузбассе два человека отравились угарным газом в частном доме

КЕМЕРОВО, 17 дек – РИА Новости. Два человека погибли, в том числе ребенок, отравившись угарным газом в частном доме поселка Новостройка Прокопьевского района, еще трое, среди которых двое детей, пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области.
"Отравление угарным газом в частном доме поселка Новостройка Прокопьевского района. Пострадавших пять человек. Мужчина 1975 года рождения умер до прибытия бригады скорой медицинской помощи, мальчик 6 лет – смерть до прибытия скорой. Девочка 9 лет – отравление угарным газом тяжелой степени, госпитализирована в детскую реанимацию Прокопьевской горбольницы", - сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф.
Также тяжелое отравление получила женщина 1980 года рождения и легкое - юноша 16 лет.
Источник в экстренных службах региона сообщил, что подразделения пожарной охраны не привлекались.
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