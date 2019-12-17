В Кузбассе два человека отравились угарным газом в частном доме

"Отравление угарным газом в частном доме поселка Новостройка Прокопьевского района. Пострадавших пять человек. Мужчина 1975 года рождения умер до прибытия бригады скорой медицинской помощи, мальчик 6 лет – смерть до прибытия скорой. Девочка 9 лет – отравление угарным газом тяжелой степени, госпитализирована в детскую реанимацию Прокопьевской горбольницы", - сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф.