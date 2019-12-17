Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T06:50+0300
https://ria.ru/20191217/1562467755.html
В Кузбассе два человека отравились угарным газом в частном доме
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1036x0_80_0_0_31dfcaa00a580567b31f8c21d155799b.jpg
РИА Новости

В Кузбассе два человека отравились угарным газом в частном доме

06:50 17.12.2019
748
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 17 дек – РИА Новости. Два человека погибли, в том числе ребенок, отравившись угарным газом в частном доме поселка Новостройка Прокопьевского района, еще трое, среди которых двое детей, пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области.
"Отравление угарным газом в частном доме поселка Новостройка Прокопьевского района. Пострадавших пять человек. Мужчина 1975 года рождения умер до прибытия бригады скорой медицинской помощи, мальчик 6 лет – смерть до прибытия скорой. Девочка 9 лет – отравление угарным газом тяжелой степени, госпитализирована в детскую реанимацию Прокопьевской горбольницы", - сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф.
Также тяжелое отравление получила женщина 1980 года рождения и легкое - юноша 16 лет.
Источник в экстренных службах региона сообщил, что подразделения пожарной охраны не привлекались.
Врач скорой медицинской помощи
9 декабря, 08:29
В Туве четыре человека отравились угарным газом
021601
Обсудить 1
Кемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Злая собака
В Бурятии прохожие нашли младенца, которого могли загрызть собаки
Массовый лов красной рыбы
На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
Доминикана. Номер в отеле Grand Bahia Principe La Romana 5*
Эксперты рассказали, чем руководствуются туристы при выборе отеля
Президент США Дональд Трамп
Аналитики: рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки
Туча
На Колыме объявили штормовое предупреждение
Самолет авиакомпании S7 Airlines
Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки
Каски рабочих
В Китае 14 горняков погибли из-за выброса газа на угольной шахте
Медсестра
Двое пострадавших при хлопке газа в доме в Тюмени остаются в больнице
Учения МЧС
В Екатеринбурге загорелся жилой дом
КНДР
Россия и КНР призвали помогать своевременной доставке гумпомощи в КНДР
Гололедица
Перевал на юге Сахалина закрыли для транспорта из-за гололеда
Античная одноразовая чашка
В Британском музее покажут первую в мире одноразовую посуду
Отдыхающие на открытии катка Восход в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Роскачество рассказало, как хранить коньки и шнуровать их
Судно ВМФ России
ВМФ России и ВМС Сирии начали совместные учения в Средиземном море
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона считает, что КНДР продолжит испытания ракет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12Генсек ООН призвал объединить мировые усилия для помощи мигрантам
12:12Защита обжаловала приговор троим участникам акции 27 июля
12:11Под Кировом СК начал проверку после сообщения об отсутствии переправы
12:11В ОБСЕ назвали блокировку работы правозащитников неприемлемой
12:10ПАСЕ готова делиться с Россией наработками по гендерному равенству
12:07Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в Малайзии
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
Лента новостейМолния