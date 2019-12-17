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Аналитики: рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки
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РИА Новости

Аналитики: рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки

06:48 17.12.2019
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© РИА Новости / Эва Мари УскатегиПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки, несмотря на прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей США, утвердившего две статьи импичмента Трампу, свидетельствуют данные опроса, проведенного Quinnipiac University.
"Сорок три процента зарегистрированных избирателей утверждают, что одобряют работу, которую он делает, а 52% не одобряют", - говорится в пресс-релизе Quinnipiac University, обобщающем результаты опроса, опубликованного в понедельник.
До начала слушаний по импичменту в опросе, проведенном 23 октября, только 38% участников одобрили результаты президентской работы.
По словам аналитика Quinnipiac University Мэри Сноу, такой высокий уровень поддержки президента среди прочего обусловлен тем, что, по мнению избирателей, экономика в стране укрепилась. Особенно этому способствует "опустившийся до 50-летнего минимума уровень безработицы в сочетании с рекордно высокими показателями ценных бумаг".
Среди сторонников республиканской партии, Трамп получил одобрение у 92% опрошенных, в то время как 94% опрошенных демократов выразили недовольство деятельностью президента.
Согласно опросу, среди независимых кандидатов рейтинг Трампа поднялся с момента его инаугурации: 42% опрошенных заявили, что одобряют работу президента.
Опрос проводился с 11 по 15 декабря среди 1390 зарегистрированных избирателей по всей стране. Статистическая погрешность составляет около 2,6%.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 18:42
Демократы опубликовали полную версию доклада по импичменту Трампу
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
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