В Бурятии прохожие нашли младенца, которого могли загрызть собаки

КРАСНОЯРСК, 17 дек - РИА Новости. Жители Гусиноозерска в Бурятии нашли тело новорожденного, которое терзали собаки, следствие ищет мать ребенка, сообщает СУСК республики.
По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник.
"Несколько местных жителей возле одного из домов увидели возню двух собак, а приблизившись - в пасти у одной из них разглядели ребенка. Прохожие отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы. На месте происшествия было обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола", - говорится в сообщении.
По данному факту начата доследственная проверка, назначено судебно-медицинское исследование, в рамках которого эксперты определят причину смерти младенца.