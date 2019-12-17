В Бурятии прохожие нашли младенца, которого могли загрызть собаки

"Несколько местных жителей возле одного из домов увидели возню двух собак, а приблизившись - в пасти у одной из них разглядели ребенка. Прохожие отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы. На месте происшествия было обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола", - говорится в сообщении.