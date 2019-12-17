Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки

"Воздушное судно Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, вылетевшее в 3.17 (23.17 мск понедельника) из Новосибирска в Бангкок вернулось из-за технической неисправности. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку в рамках соблюдения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - сказал собеседник агентства.