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Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки
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РИА Новости

Вылетевший в Бангкок самолет вернулся в Новосибирск из-за поломки

05:54 17.12.2019 (обновлено: 07:52 17.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании S7 Airlines
Самолет авиакомпании S7 Airlines
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет авиакомпании S7 Airlines . Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 дек - РИА Новости. Самолет Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, вылетевший из Новосибирска в Бангкок, через два часа вернулся в аэропорт вылета из-за обнаруженной технической неисправности, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Воздушное судно Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, вылетевшее в 3.17 (23.17 мск понедельника) из Новосибирска в Бангкок вернулось из-за технической неисправности. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку в рамках соблюдения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров", - сказал собеседник агентства.
Более 150 пассажирам предоставлены напитки и питание. Прибытие резервного борта ожидается в районе 11.00 (7.00 мск), после чего пассажиры отправятся в Бангкок.
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S7 AirlinesНовосибирскБангкокПроисшествия
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