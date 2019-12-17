Глава Пентагона считает, что КНДР продолжит испытания ракет

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер, комментирую действия северокорейских военных на космодроме Сохэ, заявил, что риторика, исходящая из Пхеньяна, вызывает обеспокоенность и КНДР, вероятно, продолжит проведение испытаний.

Ранее Академия оборонных наук КНДР сообщала, что провела ещё одно "важное испытание" на космодроме Сохэ, а результаты, которых КНДР достигнет в оборонной сфере, будут применены, чтобы поднять потенциал стратегического ядерного сдерживания страны. Предыдущее "важное испытание" было проведено на этом же космодроме 7 декабря. Уточнялось, что это испытание может быть связано с тестированием твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

"Мы видели разговоры об испытаниях. Я думаю, что они, вероятно, продолжат, если не будут удовлетворены", - заявил Эспер журналистам. Он не уточнил, какого рода испытания это могли быть. По его словам, в регионе сейчас находятся представители американской администрации и они "запросили встречу" с северокорейскими партнерами.