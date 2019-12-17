Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Глава Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что узнал о возможности закрытия американской базы Инджирлик в Турции из газет и хочет обсудить с турецким коллегой, насколько Анкара серьезна в своих намерениях.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США, а также что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

"Этот вопрос (о возможном закрытии базы Инджирлик – ред.) не ставился раньше передо мной. Впервые я узнал об этом из газет... так что мне нужно поговорить с моим коллегой из министерства обороны (Турции), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьезно настроены", - сказал Эспер журналистам. Стенограмму общения распространила пресс-служба Пентагона.

Отвечая на вопрос, считает ли он подобные заявления "пустыми угрозами", Эспер ответил: "не знаю". Он также не стал отвечать на вопрос, считает ли он необходимым вывезти ядерное оружие с базы. "Я не делаю комментарии относительно того, где может располагаться (ядерное - ред.) оружие США", - подчеркнул глава Пентагона.