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https://ria.ru/20191217/1562467443.html
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
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РИА Новости

Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

05:38 17.12.2019 (обновлено: 07:39 17.12.2019)
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© AFP 2019 / StringerВоенно-транспортный самолет ВВС США С-130 Hercules на авиабазе Инджирлик в Турции
Военно-транспортный самолет ВВС США С-130 Hercules на авиабазе Инджирлик в Турции
© AFP 2019 / Stringer
Военно-транспортный самолет ВВС США С-130 Hercules на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что узнал о возможности закрытия американской базы Инджирлик в Турции из газет и хочет обсудить с турецким коллегой, насколько Анкара серьезна в своих намерениях.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США, а также что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.
"Этот вопрос (о возможном закрытии базы Инджирлик – ред.) не ставился раньше передо мной. Впервые я узнал об этом из газет... так что мне нужно поговорить с моим коллегой из министерства обороны (Турции), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьезно настроены", - сказал Эспер журналистам. Стенограмму общения распространила пресс-служба Пентагона.
Отвечая на вопрос, считает ли он подобные заявления "пустыми угрозами", Эспер ответил: "не знаю". Он также не стал отвечать на вопрос, считает ли он необходимым вывезти ядерное оружие с базы. "Я не делаю комментарии относительно того, где может располагаться (ядерное - ред.) оружие США", - подчеркнул глава Пентагона.
Говоря о возможном закрытии базы Кюреджик, Эспер также сообщил, что партнеры по НАТО должны обсудить этот вопрос с Анкарой. "Это суверенная нация, поэтому у них есть это неотъемлемое право размещать или не размещать базы НАТО или иностранные войска", - добавил он.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
22 июля, 11:44
В МИД Турции предупредили об ответе на санкции США против базы "Инджирлик"
1672696239
Обсудить 18
Марк ЭсперИнджирликМинистерство обороны СШАТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Турки если надо то могут ответить без всякой озобоченности и беспокоства.
17 декабря, 06:23
mmark-410
5301002
Избранным щелкнули по носу, чего они не ожидали.
17 декабря, 07:25
NNikki_5519
3100001
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