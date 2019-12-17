ВМФ России и ВМС Сирии начали совместные учения в Средиземном море

ТАРТУС (Сирия), 17 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России и военно-морские силы (ВМС) Сирии начали совместные учения в восточной части Средиземного моря.

В маневрах будут задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

Как сообщил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, они проводятся на едином оперативном фоне, в его ходе будут отработаны различные тактические эпизоды. В частности, тактические группы, состоящие из российских и сирийских кораблей, выполняют совместные артиллерийские стрельбы и маневрирование.

"На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус", - сообщил Юлдашев.

Как пояснили в российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус, район проведения маневров выбран неслучайно: корабли ВМФ у берегов Сирии вносят огромный вклад в борьбу с международным терроризмом, в том числе благодаря ударам крылатыми ракетами "Калибр" по объектам боевиков, а база "Тартус" является основным путем снабжения группировки войск в Арабской республике.

Учения направлены на повышение взаимодействия между вооруженными силами России и Сирии - для успешной борьбы с незаконными вооруженными формированиями, международным терроризмом и на укрепление взаимодействия между двумя странами.