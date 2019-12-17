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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-17T07:36+0300
https://ria.ru/20191217/1562467403.html
ВМФ России и ВМС Сирии начали совместные учения в Средиземном море
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РИА Новости

ВМФ России и ВМС Сирии начали совместные учения в Средиземном море

05:12 17.12.2019 (обновлено: 07:36 17.12.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкСудно ВМФ России
Судно ВМФ России
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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Судно ВМФ России. Архивное фото
ТАРТУС (Сирия), 17 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России и военно-морские силы (ВМС) Сирии начали совместные учения в восточной части Средиземного моря.
В маневрах будут задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.
Как сообщил руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев, они проводятся на едином оперативном фоне, в его ходе будут отработаны различные тактические эпизоды. В частности, тактические группы, состоящие из российских и сирийских кораблей, выполняют совместные артиллерийские стрельбы и маневрирование.
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"На берегу подразделения охраны и обороны отработают вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, а также отработают вопросы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту Тартус", - сообщил Юлдашев.

Как пояснили в российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус, район проведения маневров выбран неслучайно: корабли ВМФ у берегов Сирии вносят огромный вклад в борьбу с международным терроризмом, в том числе благодаря ударам крылатыми ракетами "Калибр" по объектам боевиков, а база "Тартус" является основным путем снабжения группировки войск в Арабской республике.
Учения направлены на повышение взаимодействия между вооруженными силами России и Сирии - для успешной борьбы с незаконными вооруженными формированиями, международным терроризмом и на укрепление взаимодействия между двумя странами.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Российские военные находятся в Арабской республике с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.
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