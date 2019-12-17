На Колыме объявили штормовое предупреждение

"Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане и Ольском городском округе, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий… Источник ЧС – ветер с метелью", - говорится в сообщении.