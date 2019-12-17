На Колыме объявили штормовое предупреждение

МАГАДАН, 17 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели во вторник объявили экстренное предупреждение в Магадане и Ольском округе Колымы в связи с усилением ветра и возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона.
"Существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Магадане и Ольском городском округе, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий… Источник ЧС – ветер с метелью", - говорится в сообщении.
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