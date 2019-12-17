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Проект резолюции РФ и КНР призывает к разрядке обстановки вокруг КНДР
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РИА Новости

Проект резолюции РФ и КНР призывает к разрядке обстановки вокруг КНДР

04:21 17.12.2019
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© РИА Новости / Мария Фролова / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Мария Фролова
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КНДР. Архивное фото
ООН, 17 дек - РИА Новости. Проект резолюции, подготовленной Россией и Китаем в ООН, призывает стороны корейского урегулирования к конкретным шагам по деэскалации ситуации, включая подписание мирного договора.
Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно тексту, Совбез ООН "приветствует продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях".
Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове … с использованием всех соответствующих средств".
Такими средствами, согласно проекту резолюции, могут быть в числе прочих "заключение соглашений между военными должностными лицами, принятие официального заявления и/или заключение мирного договора об окончании Корейской войны".
Как отмечается в документе, СБ ООН подтверждает свое намерение оказать необходимую помощь в этом процессе. Кроме того, согласно тексту документа, Совбез вновь подтверждает важность поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом и подчеркивает, что этого можно достичь только на основе многостороннего сотрудничества между странами региона.
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
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