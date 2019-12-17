Россия и КНР призвали помогать своевременной доставке гумпомощи в КНДР

Как отмечается в тексте, Совбез "призывает все государства-члены (ООН) активизировать свои усилия по оказанию гуманитарной помощи КНДР как на двусторонней основе, так и в рамках программ ООН и других международных организаций". Согласно проекту резолюции, Совбез "подчеркивает, что все государства-члены (ООН) должны обеспечить беспрепятственное и своевременное предоставление гуманитарной помощи КНДР через свою территорию".