Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T04:01+0300
https://ria.ru/20191217/1562467146.html
Россия и КНР призвали помогать своевременной доставке гумпомощи в КНДР
https://cdn23.img.ria.ru/images/149734/95/1497349565_0:130:2500:1536_1036x0_80_0_0_236a071c2a3c9f0906503320a6ddf4b3.jpg
РИА Новости

Россия и КНР призвали помогать своевременной доставке гумпомощи в КНДР

04:01 17.12.2019
534
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КНДР. Архивное фото
ООН, 17 дек - РИА Новости. Проекте резолюции России и Китая по КНДР призывает государства обеспечивать беспрепятственную и своевременную доставку гумпомощи республике.
Копия проекта резолюции есть в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в тексте, Совбез "призывает все государства-члены (ООН) активизировать свои усилия по оказанию гуманитарной помощи КНДР как на двусторонней основе, так и в рамках программ ООН и других международных организаций". Согласно проекту резолюции, Совбез "подчеркивает, что все государства-члены (ООН) должны обеспечить беспрепятственное и своевременное предоставление гуманитарной помощи КНДР через свою территорию".
Кроме прочего, документ предлагает отменить действие одного из положений принятой ранее резолюции, запрещающего КНДР поставлять, продавать или передавать морепродукты.
КНДР
01:14
Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР
700100
Обсудить 0
КитайКНДРООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Дамаск
В Дамаске мужчина погиб при подрыве автомобиля
КНДР
Проект резолюции РФ и КНР призывает к разрядке обстановки вокруг КНДР
Турецкие военные
СМИ сообщили об отправке Турцией военных и техники в Ливию
Судно ВМФ России
ВМФ России и ВМС Сирии начали совместные учения в Средиземном море
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона считает, что КНДР продолжит испытания ракет
Военно-транспортный самолет ВВС США С-130 Hercules на авиабазе Инджирлик в Турции
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Античная одноразовая чашка
В Британском музее покажут первую в мире одноразовую посуду
Венесуэла
В Венесуэле лишили неприкосновенности обвиняемых в госизмене депутатов
Самоходная пушка 2С7М Малка
В России проходят испытания одной из мощнейших пушек в мире
Георгиевские ленточки
В Гатчине предложили наказание за искажение символики к юбилею Победы
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Эксперт: женщины-предприниматели реже допускают просрочки по кредитам
Гололедица
Перевал на юге Сахалина закрыли для транспорта из-за гололеда
Фастфуд
Исследование: иностранные туристы в РФ стали больше тратить на фастфуд
Туча
На Колыме объявили штормовое предупреждение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12Генсек ООН призвал объединить мировые усилия для помощи мигрантам
12:12Защита обжаловала приговор троим участникам акции 27 июля
12:11СК начал проверку после сообщения об отсутствии переправы под Кировом
12:11В ОБСЕ назвали блокировку работы правозащитников неприемлемой
12:10ПАСЕ готова делиться с Россией наработками по гендерному равенству
12:07Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в Малайзии
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
Лента новостейМолния