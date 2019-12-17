SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи

Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал был дан в 19.10 по времени Восточного побережья США (03.10 мск). Ожидается, что спутник будет выведен на орбиту через 33 минуты после запуска.
Согласно сообщению на специализированном сайте spaceflightnow.com, "высокотехнологичный спутник связи соединит Японию, восточную часть России, Юго-Восточную Азию и острова Тихого океана с помощью широкополосной связи".
Компания также сообщает, что первая ступень Falcon 9 после запуска успешно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.
11 декабря, 08:23СМИ: SpaceX "затемнит" спутник, мешающий астрономам наблюдать звезды