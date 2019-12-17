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РИА Наука
2019-12-17T03:59+0300
https://ria.ru/20191217/1562467123.html
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи
https://cdn25.img.ria.ru/images/152035/16/1520351606_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_6ad496d36beb129a64684f8b33cd5ccb.jpg
РИА Новости

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи

03:59 17.12.2019
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© AP Photo / SpaceXРакета-носитель Falcon-9 компании SpaceX
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX
© AP Photo / SpaceX
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Компания SpaceX провела в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал, сообщается в Twitter компании.
Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал был дан в 19.10 по времени Восточного побережья США (03.10 мск). Ожидается, что спутник будет выведен на орбиту через 33 минуты после запуска.
Согласно сообщению на специализированном сайте spaceflightnow.com, "высокотехнологичный спутник связи соединит Японию, восточную часть России, Юго-Восточную Азию и острова Тихого океана с помощью широкополосной связи".
Компания также сообщает, что первая ступень Falcon 9 после запуска успешно села на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.
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