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Эксперт: женщины-предприниматели реже допускают просрочки по кредитам
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РИА Новости

Эксперт: женщины-предприниматели реже допускают просрочки по кредитам

03:45 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Женщины-предприниматели в секторе малого и среднего бизнеса (МСБ) реже допускают просрочки платежей по кредитам, чем мужчины, рассказала РИА Новости заместитель президента - председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.
По ее словам, всех предпринимателей в МСБ объединяет ограниченность доступа к финансовым ресурсам, и все они сходятся во мнении, что для развития бизнеса, прежде всего, необходим либо стартовый капитал, либо кредитные средства. Но если посмотреть глубже, можно выделить разные модели поведения в зависимости от возраста и пола, например, молодые предприниматели более склонны к риску, они проще регистрируют компании и проще их закрывают, отметила собеседница агентства.
"Женщины-предприниматели в целом более аккуратны в выплате кредитов, это подтверждает и мировая практика. Они не исчезают, если у них возникают проблемы, приходят в банк и договариваются о реструктуризации своего долга. Мы видим, что уровень просрочки у женщин-предпринимателей ниже, чем у мужчин", - сказала Черкасова.
По этой причине банки могут предлагать кредиты женщинам-предпринимателям, например, по ставке на 1 процентный пункт меньше, и в России ряд финансовых учреждений уже предлагают им кредиты на развитие бизнеса с небольшой скидкой, добавила она.
В целом, как упомянула Черкасова, уровень просрочки у предприятий МСБ в банке "Открытие" крайне низкий и находится на уровне погрешности. Это связано с тем, что соответствующий портфель еще очень молодой, пояснила она. Топ-менеджер напомнила, что в прошлом году банк выдал малым и средним предприятиям 60 миллиардов рублей кредитов, в этом - 160 миллиардов, а в следующем планирует выйти на 280 миллиардов рублей.
Доля малых и средних предприятий в российской экономике, по разным оценкам, находится в диапазоне от 27% до 32%, и хотя в последний год их число сократилось на 2%, но качество растет, отметила она. "Мы видим, что компании малого и среднего бизнеса не только продолжают развивать свой бизнес, но и трансформируют его с учетом новых бизнес-моделей, которые пришли на рынок", - сказала собеседница агентства.
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