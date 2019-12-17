Эксперт: женщины-предприниматели реже допускают просрочки по кредитам

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Женщины-предприниматели в секторе малого и среднего бизнеса (МСБ) реже допускают просрочки платежей по кредитам, чем мужчины, рассказала РИА Новости заместитель президента - председателя правления банка " Женщины-предприниматели в секторе малого и среднего бизнеса (МСБ) реже допускают просрочки платежей по кредитам, чем мужчины, рассказала РИА Новости заместитель президента - председателя правления банка " Открытие " Надия Черкасова.

По ее словам, всех предпринимателей в МСБ объединяет ограниченность доступа к финансовым ресурсам, и все они сходятся во мнении, что для развития бизнеса, прежде всего, необходим либо стартовый капитал, либо кредитные средства. Но если посмотреть глубже, можно выделить разные модели поведения в зависимости от возраста и пола, например, молодые предприниматели более склонны к риску, они проще регистрируют компании и проще их закрывают, отметила собеседница агентства.

"Женщины-предприниматели в целом более аккуратны в выплате кредитов, это подтверждает и мировая практика. Они не исчезают, если у них возникают проблемы, приходят в банк и договариваются о реструктуризации своего долга. Мы видим, что уровень просрочки у женщин-предпринимателей ниже, чем у мужчин", - сказала Черкасова.

По этой причине банки могут предлагать кредиты женщинам-предпринимателям, например, по ставке на 1 процентный пункт меньше, и в России ряд финансовых учреждений уже предлагают им кредиты на развитие бизнеса с небольшой скидкой, добавила она.

В целом, как упомянула Черкасова, уровень просрочки у предприятий МСБ в банке "Открытие" крайне низкий и находится на уровне погрешности. Это связано с тем, что соответствующий портфель еще очень молодой, пояснила она. Топ-менеджер напомнила, что в прошлом году банк выдал малым и средним предприятиям 60 миллиардов рублей кредитов, в этом - 160 миллиардов, а в следующем планирует выйти на 280 миллиардов рублей.