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Россияне побили рекорд по предновогодним посылкам из-за рубежа
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РИА Новости

Россияне побили рекорд по предновогодним посылкам из-за рубежа

03:36 17.12.2019
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© Depositphotos / nerudolМужчина упаковывает подарок
Мужчина упаковывает подарок
© Depositphotos / nerudol
Мужчина упаковывает подарок. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россияне побили рекорд по предновогодним посылкам, за одни сутки 11 декабря в страну поступило 346 тонн международных отправлений, что превысило прошлогодний рекорд на 15%, сообщили РИА Новости в пресс-службе почтового оператора.
​"Конец года и бурное развитие электронной торговли традиционно ставят перед нами новые вызовы. .... Сейчас мы зафиксировали рекорд по тоннажу и не исключаем, что до конца года пиковое значение еще раз обновится", - отметил заместитель гендиректора по логистике "Почты России" Игорь Чебунин, слова которого передали в пресс-службе.​
Отмечается, что это уже второе превышение рекордных показателей с 2018 года. 24 ноября "Почта России" приняла 342 тонны международных почтовых отправлений. В 2018 году максимальный объем поступлений составил 300 тонн в сутки.​
Ожидается, что в период с 1 ноября по 31 декабря 2019 года "Почта" также обработает рекордное количество международных почтовых отправлений с товарными вложениями – около 67,7 миллиона штук, что может превысить показатель пикового периода 2018 года, который составил 62,4 миллиона отправлений, на 8,5%.
​По статистике почтового оператора, основной объем посылок поступает из Китая и европейских стран. Наибольшим спросом у покупателей зарубежных интернет - магазинов пользуются одежда, мелкая бытовая техника и электроника, а также сувениры к новогодним праздникам.
​"Почта России" - федеральный почтовый оператор РФ, на 100% принадлежит государству. Предприятие включает складские мощности, логистические центры и 42 тысячи почтовых отделений, а также свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, более 870 собственных вагонов. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет порядка 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).
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