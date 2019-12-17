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Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину
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РИА Новости

Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину

03:26 17.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО "КАМАЗ" Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза, сообщает пресс-служба Кремля.
"Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли – в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2", - говорится в сообщении.
Стороны условились о поддержании контактов на различных уровнях.
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Разногласия по поводу транзита газа через Украину

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину.
На "нормандском саммите", где состоялась первая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, стороны также обсудили газовую проблематику. По итогам переговоров украинский лидер заявил, что этот вопрос "удалось разблокировать".
Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.
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В воскресенье, 15 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".

Какие еще вопросы обсудили Путин и Меркель

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин и Меркель в ходе телефонного разговора также обсудили итоги саммита в "нормандском формате". Стороны позитивно оценили итоги встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, добавили в пресс-службе.
Другим вопросом, который был поднят в ходе телефонного разговора, стал кризис в Ливии. "Отмечены важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога", - сообщили в Кремле.
Российский лидер, как рассказали в пресс-службе, подтвердил, что Москва готова оказывать посредничество в миротворческих усилиях со стороны ФРГ и ООН.
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
13 декабря, 08:00
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
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