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Уловы рыбаков на Камчатке почти сравнялись с прошлогодним рекордом
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РИА Новости

Уловы рыбаков на Камчатке почти сравнялись с прошлогодним рекордом

03:25 17.12.2019
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМассовый лов красной рыбы
Массовый лов красной рыбы
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Массовый лов красной рыбы . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Рыбаки Камчатки за 11 месяцев 2019 года добыли 1490 тысяч тонн рыбы, что примерно на уровне прошлогодних рекордных объемов с учетом лососевой путины, сообщает правительство региона.
"За 11 месяцев этого года рыбодобывающие предприятия края добыли 1490 тысяч тонн водных биологических ресурсов, в то время как по итогам беспрецедентного по объему промысла лосося 2018 года улов составил 1563 тысячи тонн", - сказал министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский, чьи слова приводятся в сообщении.
Лососевая путина 2018 года на Камчатке стала рекордной. Уловы достигли почти 500 тысяч тонн, причем более 400 тысяч тонн — это горбуша.
По его словам, основной объем вылова в 2019 году сформировали минтай – 620,8 тысячи тонн, тихоокеанский лосось – 378 тысяч тонн, сельдь тихоокеанская – 141,3 тысячи тонн. Есть положительная динамика по сардине иваси: в 2019 году рыбаки добыли 37 тысяч тонн, а в 2018 году – 16,8 тысячи тонн.
Министр добавил, что в этом году отмечались беспрецедентные для нечетного года подходы горбуши к западному побережью Камчатки. "В предыдущие нечетные годы в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах удавалось добыть около 5 тысяч тонн горбуши. В 2019 году улов рыбопромышленников на западе в 12 раз превысил показатель 2017 года и составил 60 тысяч тонн", – сказал Здетоветский.
Он также сообщил, что фактический улов превысил прогнозируемые объемы на 18%. Значительная часть рыбы была переработана на береговых производствах.
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