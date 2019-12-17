Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

По словам автора статьи, худшее, что можно сделать в такой ситуации — устроить лобовому стеклу "температурный шок", полив его снаружи горячей водой для более быстрого оттаивания. Результатом такого действия может стать появление на стекле трещин, что потребует замены элемента целиком, предупредил эксперт.

Во-вторых, не стоит поливать лобовое стекло незамерзающей жидкостью, которая сразу же "схватится", лишь добавив на него "ледяных узоров".

Также автолюбители не должны забывать о том, что перед пуском двигателя при обмерзшем ветровом стекле необходимо выключать дворники. "Они наверняка примерзли: есть шансы спалить как минимум предохранитель", - отметил Милешкин.