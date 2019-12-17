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Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
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РИА Новости

Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

03:20 17.12.2019
161412
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаснеженный автомобиль
Заснеженный автомобиль
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заснеженный автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.
По словам автора статьи, худшее, что можно сделать в такой ситуации — устроить лобовому стеклу "температурный шок", полив его снаружи горячей водой для более быстрого оттаивания. Результатом такого действия может стать появление на стекле трещин, что потребует замены элемента целиком, предупредил эксперт.
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Во-вторых, не стоит поливать лобовое стекло незамерзающей жидкостью, которая сразу же "схватится", лишь добавив на него "ледяных узоров".
Также автолюбители не должны забывать о том, что перед пуском двигателя при обмерзшем ветровом стекле необходимо выключать дворники. "Они наверняка примерзли: есть шансы спалить как минимум предохранитель", - отметил Милешкин.
Кроме того, автор напомнил, что не стоит использовать дворники сразу после того, как на лобовом стекле стали появляться небольшие оттаявшие участки. По его словам, резинки очистителей бессильны против льда на остальной площади стекла, при этом их применение в этом случае чревато сверхбыстрым износом.
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10986222015426
Обсудить 19
Кирилл МилешкинАвтоЗа рулемРоссия
Популярные комментарии
Огромное спасибо "эксперту" за его "бесценные" советы! Я просто не представляю, как же я раньше жил без его экспертного мнения! Особенно о горячей воде на лобовуху! Уже заманался менять лобовые стекла! А ларчик просто открывался, просто не надо было поливать его горячей водой! От всей душе огромное спасибо тебе добрый человек!
17 декабря, 05:45
ahanatol hristenko
143543011
Эксперт похоже блондинкам советы писал
17 декабря, 05:53
sserj1679
84170000
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