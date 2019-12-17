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РИА Наука
2019-12-17T03:15+0300
https://ria.ru/20191217/1562466837.html
Источник: Россия выполнит первый в 2020 году космический пуск в январе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156228/46/1562284691_0:0:1200:675_1036x0_80_0_0_c2d1d8b14201d1607c672d9ac34b0ccc.jpg
РИА Новости

Источник: Россия выполнит первый в 2020 году космический пуск в январе

03:15 17.12.2019
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© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия планирует провести первый в 2020 году космический пуск в январе с космодрома Плесецк, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В 2019 году Россия осуществила 22 космических пуска: 12 - с Байконура, 7 - с Плесецка, 1 - с Восточного и 2 - с Куру.
"В конце января с космодрома Плесецк планируется провести первый в 2020 году российский космический пуск", - сказал собеседник агентства.
В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Ранее сообщалось, что до конца 2019 года Россия намечает еще три пуска: 17 декабря - с пятью европейскими спутниками с Куру, 24 декабря - с аппаратом "Электро-Л" с Байконура и 27 декабря - с тремя спутниками "Гонец-М" с Плесецка.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
13 декабря, 16:33Сказано в эфире
Военный эксперт: тема милитаризации космоса стала сверхактуальнойГА ООН приняла три российские резолюции о демилитаризации космоса. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik назвал это хотя и запоздалым, но крайне необходимым шагом.
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РИА НаукаПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРоссия
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