Источник: Россия выполнит первый в 2020 году космический пуск в январе

В 2019 году Россия осуществила 22 космических пуска: 12 - с Байконура, 7 - с Плесецка, 1 - с Восточного и 2 - с Куру.
"В конце января с космодрома Плесецк планируется провести первый в 2020 году российский космический пуск", - сказал собеседник агентства.
В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Ранее сообщалось, что до конца 2019 года Россия намечает еще три пуска: 17 декабря - с пятью европейскими спутниками с Куру, 24 декабря - с аппаратом "Электро-Л" с Байконура и 27 декабря - с тремя спутниками "Гонец-М" с Плесецка.
13 декабря, 16:33Сказано в эфиреВоенный эксперт: тема милитаризации космоса стала сверхактуальнойГА ООН приняла три российские резолюции о демилитаризации космоса. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik назвал это хотя и запоздалым, но крайне необходимым шагом.