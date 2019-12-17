Источник: Россия выполнит первый в 2020 году космический пуск в январе

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия планирует провести первый в 2020 году космический пуск в январе с космодрома Плесецк , сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В 2019 году Россия осуществила 22 космических пуска: 12 - с Байконура, 7 - с Плесецка, 1 - с Восточного и 2 - с Куру.

"В конце января с космодрома Плесецк планируется провести первый в 2020 году российский космический пуск", - сказал собеседник агентства.

В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.