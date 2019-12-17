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2019-12-17T06:35+0300
https://ria.ru/20191217/1562466712.html
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
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РИА Новости

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

03:03 17.12.2019 (обновлено: 06:35 17.12.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Клавиатура компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россиян в 2020 году ожидают восемь коротких рабочих недель, об этом рассказали РИА Новости в Роструде.
Как пояснил замглавы ведомства Иван Шкловец, россияне будут меньше трудиться в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.
Сокращенные рабочие недели приходятся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь. Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной. Следующая придется на конец февраля, когда в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля.
В марте благодаря Международному женскому дню вторая рабочая неделя также будет четырехдневной. на день меньше придется трудиться и в конце апреля в преддверии празднования Дня весны и труда.
Сотрудники в офисе. Архивное фото
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Первая рабочая неделя мая за счет переносов выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января продлится всего три дня: с шестого по восьмое числа. При этом следующая неделя также будет сокращенной из-за Дня победы.
Еще одна короткая рабочая неделя ждет россиян в июне благодаря празднованию Дня России. Следующая сокращенная неделя ожидается лишь в ноябре, когда День народного единства разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.
Ранее в Роструде напомнили, что последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными. Так, на последней неделе 2019-го россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря. Первый рабочий день в следующем году выпадет на четверг, 9 января, и продлится до пятницы, 10 января.
При этом работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Вчера, 15:04Новый год—2020
Пензенский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для бюджетников
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РострудРоссияОбщество
Популярные комментарии
никак не доходит - не нужны Россиянам сокращенные недели. сделайте два раз в год каникулы с 31декабря по 10 января и с 1 по 10 мая. и все. не надо больше никуда ничего переносить. 23 февраля праздник? да праздник, но не выходной. 8е марта праздник? да праздник, НО не выходной. зачем в среду один выходной? это удобно людям, бизнесу? ну включите же мозг, ну хоть чуть чуть.
17 декабря, 07:40
Сергей
1293405694
Хорошо бы если бы еще русские национальные праздники отмечали и праздновали! Не только масонские.
17 декабря, 07:14
александр калашников
830003
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