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В Венесуэле лишили неприкосновенности обвиняемых в госизмене депутатов
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РИА Новости

В Венесуэле лишили неприкосновенности обвиняемых в госизмене депутатов

02:16 17.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
МЕХИКО, 17 ноя - РИА Новости. Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило лишить депутатской неприкосновенности четырех представителей оппозиции по обвинениям в государственной измене после соответствующего запроса верховного суда.

"Национальное учредительное собрание проголосовало в понедельник за лишение депутатской неприкосновенности депутатов Хорхе Мильяна, Эрнана Алемана, Карлоса Лосано и Луиса Стефанелли", - сообщило Агентство новостей Венесуэлы.

Парламентариев среди прочего обвиняют в госизмене, заговоре и призывах к мятежу, коррупции и превышении полномочий. Вопрос был вынесен на голосование в парламенте после запроса верховного суда, который намерен передать эти дела в ведение судов общей юрисдикции.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
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