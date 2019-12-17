В США разведку просят оценить последствия возможного выхода из СНВ-3

"Учитывая важные вопросы, связанные с международной безопасностью в нерегулируемой ядерной среде, мы просим Национальную разведку предоставить оценку о том, что произойдет, если новый договор СНВ не будет продлен", - говорится в письме замглавы комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберта Менендеса, сенаторов Тодда Янга и Криса Ван Холлена. Текст опубликован на официальном сайте Менендеса.

Сенаторов, в частности, интересуют долгосрочные и краткосрочные последствия этих шагов США для мира в целом, а также то, как правительства России и Китая оценят их, какие действия они могут предпринять.

Ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Срок действия другого Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.