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В США разведку просят оценить последствия возможного выхода из СНВ-3
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РИА Новости

В США разведку просят оценить последствия возможного выхода из СНВ-3

02:07 17.12.2019
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Трое сенаторов конгресса США обратились к и.о. директора Национальной разведки Джозефу Магуайру с просьбой предоставить анализ возможных последствий от вероятного отказа США продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
"Учитывая важные вопросы, связанные с международной безопасностью в нерегулируемой ядерной среде, мы просим Национальную разведку предоставить оценку о том, что произойдет, если новый договор СНВ не будет продлен", - говорится в письме замглавы комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберта Менендеса, сенаторов Тодда Янга и Криса Ван Холлена. Текст опубликован на официальном сайте Менендеса.
Сенаторов, в частности, интересуют долгосрочные и краткосрочные последствия этих шагов США для мира в целом, а также то, как правительства России и Китая оценят их, какие действия они могут предпринять.
Ранее США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Срок действия другого Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до двух тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
11 декабря, 10:31
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Договор СНВ-3СШАВ мире
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