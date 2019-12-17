Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T10:07+0300
https://ria.ru/20191217/1562466474.html
В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха
https://cdn22.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:23:3071:1750_1036x0_80_0_0_7bd60739b1d5c2b438332d9c8cdcb11c.jpg
РИА Новости

В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха

02:03 17.12.2019 (обновлено: 10:07 17.12.2019)
4479
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГермания
Германия
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Могила на кладбище Инвалиденфридхов была вскрыта еще на прошлой неделе. Останки Гейдриха при этом не были украдены.
"Вскрытие могилы было обнаружено и о нем доложено утром 12 декабря работником кладбища", - цитирует издание представителя полиции.
Как отмечает издание, мотивы и цели злоумышленников пока не ясны. Тот факт, что могила была без опознавательных знаков, указывает на то, что злоумышленники действовали по наводке.
Генерал СС Гейдрих был исполняющим обязанности имперского протектора Богемии и Моравии, так называлась Чехия после ее оккупации армией гитлеровской Германии. Кроме того, до смерти он занимал пост начальника главного управления имперской безопасности (РСХА, тайной полиции). На этом посту Гейдрих "прославился" массовым уничтожением еврейского населения, а также попытками германизировать чехов.
В конце мая 1942 года агенты британской разведки словак Ян Кубиш и чех Йозеф Габчик совершили покушение на Рейнхарда. Диверсанты бросили гранату в автомобиль с открытым верхом, в котором ехал генерал, и через неделю он умер в больнице от полученных ранений. Ликвидация Гейдриха вызвала волну террора против чехов, в особенности тех, кто подозревался в связях с антифашистским сопротивлением.
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
27 августа, 09:00
Без срока давности: СК ищет латвийских карателей, виновных в геноциде
14791523
Обсудить 6
ГерманияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Истуканы-моаи
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады заявил, что проклинает бандеровскую власть
Самоходная пушка 2С7М Малка
В России проходят испытания одной из мощнейших пушек в мире
Винные бокалы в ресторане
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Автомобиль Следственного комитета России
Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал
Пентагон
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат в Мадриде, Испания
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
Президент США Дональд Трамп
Аналитики: рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки
Заснеженный автомобиль
Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Военно-транспортный самолет ВВС США С-130 Hercules на авиабазе Инджирлик в Турции
Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Экоактивистка Грета Тунберг
Немецкий министр прокомментировала скандал с Тунберг в поезде
Замок Carlowrie Castle в Шотландии
В Шотландии ищут человека, готового прожить неделю в замке
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17Россия восстановила работу единственного в Сирии завода удобрений
12:12Генсек ООН призвал объединить мировые усилия для помощи мигрантам
12:12Защита обжаловала приговор троим участникам акции 27 июля
12:11СК начал проверку после сообщения об отсутствии переправы под Кировом
12:11В ОБСЕ назвали блокировку работы правозащитников неприемлемой
12:10ПАСЕ готова делиться с Россией наработками по гендерному равенству
12:07Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в Малайзии
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
Лента новостейМолния