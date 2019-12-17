В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.

Могила на кладбище Инвалиденфридхов была вскрыта еще на прошлой неделе. Останки Гейдриха при этом не были украдены.

"Вскрытие могилы было обнаружено и о нем доложено утром 12 декабря работником кладбища", - цитирует издание представителя полиции.

Как отмечает издание, мотивы и цели злоумышленников пока не ясны. Тот факт, что могила была без опознавательных знаков, указывает на то, что злоумышленники действовали по наводке.

Генерал СС Гейдрих был исполняющим обязанности имперского протектора Богемии и Моравии, так называлась Чехия после ее оккупации армией гитлеровской Германии. Кроме того, до смерти он занимал пост начальника главного управления имперской безопасности (РСХА, тайной полиции). На этом посту Гейдрих "прославился" массовым уничтожением еврейского населения, а также попытками германизировать чехов.