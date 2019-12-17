Пригожин ответил на слова Мазаева о "жалком концерте" Носкова

Ранее Мазаев в эфире телеканала НТВ назвал первый концерт Носкова после инсульта "жалким зрелищем". "Я считаю, что лучше запомнить человека во всей его красе, а не выходить и показывать его в немощном состоянии. Я предполагаю, что это его возвращают на сцену люди, которые чего-то хотят", — заявил певец.

"Каждый человек имеет право на свое мнение. Я работал с Николаем Носковым очень много лет. Он выдающийся музыкант. Если говорить объективно, Николай за год очень изменился в смысле прорыва. И если он будет лежать на пляже, как говорит Мазаев, в его жизни ничего не изменится. Он должен быть социально адаптированным, нужным в обществе", — сказал Пригожин.

По его словам, нельзя бросать людей, которые находятся в подобном положении.

"Лично я рыдал весь концерт. Это не для молодежи, а для тех, кто его знает. Я был очень впечатлен. А артисты, которые принимали участие в концерте, не хотели какой-то славы и популярности. Они хотели искренне его поддержать", — заключил продюсер.