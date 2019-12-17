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Культура
2019-12-17T10:27+0300
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Пригожин ответил на слова Мазаева о "жалком концерте" Носкова
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РИА Новости

Пригожин ответил на слова Мазаева о "жалком концерте" Носкова

01:52 17.12.2019 (обновлено: 10:27 17.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН прокомментировал слова лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева о том, что перенесшему инсульт музыканту Николаю Носкову не следовало выступать на сцене.
Ранее Мазаев в эфире телеканала НТВ назвал первый концерт Носкова после инсульта "жалким зрелищем". "Я считаю, что лучше запомнить человека во всей его красе, а не выходить и показывать его в немощном состоянии. Я предполагаю, что это его возвращают на сцену люди, которые чего-то хотят", — заявил певец.
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"Каждый человек имеет право на свое мнение. Я работал с Николаем Носковым очень много лет. Он выдающийся музыкант. Если говорить объективно, Николай за год очень изменился в смысле прорыва. И если он будет лежать на пляже, как говорит Мазаев, в его жизни ничего не изменится. Он должен быть социально адаптированным, нужным в обществе", — сказал Пригожин.
По его словам, нельзя бросать людей, которые находятся в подобном положении.
"Лично я рыдал весь концерт. Это не для молодежи, а для тех, кто его знает. Я был очень впечатлен. А артисты, которые принимали участие в концерте, не хотели какой-то славы и популярности. Они хотели искренне его поддержать", — заключил продюсер.
Носков перенес инсульт в марте 2017 года. Девятого декабря состоялось первое выступление артиста за последние несколько лет.
Певец Николай Носков
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Оправившийся после инсульта певец Носков выступил на большом концерте
258886722
Обсудить 16
КультураШоу-бизнесСергей МазаевИосиф ПригожинРоссия
Популярные комментарии
Мазаев по сравнению с Носковым, как Бузова по сравнению с Тиной Тернер.
17 декабря, 02:07
PCProstoy Chitatel
31010011
Человек пробухавший все что у него было говорит о человеке который поднялся после инсульта - жалкое зрелище??? Хе-хе, забавно
17 декабря, 04:08
Сергей Арсентьев
2100002
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