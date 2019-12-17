Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX

ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.

Как пояснили в Boeing, решение принято в связи с переносом сертификации самолета на 2020 год.

"Снижение производства позволяет сосредоточиться на доставке имеющихся самолетов", — отметили в Boeing.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.