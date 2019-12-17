Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX

Как пояснили в Boeing, решение принято в связи с переносом сертификации самолета на 2020 год.
"Снижение производства позволяет сосредоточиться на доставке имеющихся самолетов", — отметили в Boeing.
Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после второй катастрофы начало проверку сертификации воздушного судна. До ее завершения все полеты этой модели в США запрещены. Ранее компания высказывала надежду на то, что процедура завершится до конца 2019 года.