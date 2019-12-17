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2019-12-17T10:08+0300
https://ria.ru/20191217/1562466381.html
Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX
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РИА Новости

Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX

01:43 17.12.2019 (обновлено: 10:08 17.12.2019)
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CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 MaxСамолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
Как пояснили в Boeing, решение принято в связи с переносом сертификации самолета на 2020 год.

"Снижение производства позволяет сосредоточиться на доставке имеющихся самолетов", — отметили в Boeing.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после второй катастрофы начало проверку сертификации воздушного судна. До ее завершения все полеты этой модели в США запрещены. Ранее компания высказывала надежду на то, что процедура завершится до конца 2019 года.
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99335327
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