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Старейшая в мире супружеская пара отметила 80-ю годовщину свадьбы
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РИА Новости

Старейшая в мире супружеская пара отметила 80-ю годовщину свадьбы

01:40 17.12.2019 (обновлено: 04:42 17.12.2019)
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© Fotolia / contrastwerkstattПожилая пара держатся за руки
Пожилая пара держатся за руки
© Fotolia / contrastwerkstatt
Пожилая пара держатся за руки. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Старейшая супружеская пара в мире – 106-летний Джон и 105-летняя Шарлотта Хэндерсон, жители США – отметили 80-ю годовщину своей свадьбы, сообщает телеканал CNN.
В честь годовщины Джон прокатил Шарлотт на двухместном автомобиле 1920 года выпуска и подарил ей букет цветов, повторив события их первого свидания. Супруги отметили этот памятный день в кругу семьи и близких, просматривая слайд-шоу с фотографиями пары за эти годы.
Будущие супруги познакомились в Университете Техаса в 1934 году и поженились в 1939 году. Хендерсоны включены в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая в мире супружеская пара.
"Они замечательная пара и пример очень счастливых людей в отношениях - они рады быть рядом друг с другом, путешествовать вместе и просто жить", - заявил двоюродный внук супругов Джейсон Фри.
Телеканал отмечает, что у обоих супругов крепкое здоровье, и они говорят, что секрет долголетия и счастливого брака кроется в умеренной жизни и взаимной любви.
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