Старейшая в мире супружеская пара отметила 80-ю годовщину свадьбы

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Старейшая супружеская пара в мире – 106-летний Джон и 105-летняя Шарлотта Хэндерсон, жители США – отметили 80-ю годовщину своей свадьбы, сообщает телеканал Старейшая супружеская пара в мире – 106-летний Джон и 105-летняя Шарлотта Хэндерсон, жители США – отметили 80-ю годовщину своей свадьбы, сообщает телеканал CNN

В честь годовщины Джон прокатил Шарлотт на двухместном автомобиле 1920 года выпуска и подарил ей букет цветов, повторив события их первого свидания. Супруги отметили этот памятный день в кругу семьи и близких, просматривая слайд-шоу с фотографиями пары за эти годы.

Будущие супруги познакомились в Университете Техаса в 1934 году и поженились в 1939 году. Хендерсоны включены в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая в мире супружеская пара.

"Они замечательная пара и пример очень счастливых людей в отношениях - они рады быть рядом друг с другом, путешествовать вместе и просто жить", - заявил двоюродный внук супругов Джейсон Фри.