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В Казани потушили пожар на мебельном складе
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РИА Новости

В Казани потушили пожар на мебельном складе

01:29 17.12.2019 (обновлено: 01:48 17.12.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА/КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Крупный пожар на мебельном складе в Казани потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о пожаре на складе мебельной фабрики в Казани на площади 5,2 тысячи метров.
"В 01.03 - ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
В ГУМЧС России по Татарстану уточнили, что в результате пожара погибших и пострадавших нет - на момент возгорания людей в помещении не было.
Склад принадлежит индивидуальному предпринимателю. По информации МЧС, объект не был обеспечен нормативным противопожарным водоснабжением - ближайший источник воды расположен на расстоянии 600 метров. Всего к ликвидации пожара привлекались от МЧС России 90 человек и 21 единица техники.
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
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