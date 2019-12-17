В Казани потушили пожар на мебельном складе

МОСКВА/КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Крупный пожар на мебельном складе в Казани потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о пожаре на складе мебельной фабрики в Казани на площади 5,2 тысячи метров.
"В 01.03 - ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
В ГУМЧС России по Татарстану уточнили, что в результате пожара погибших и пострадавших нет - на момент возгорания людей в помещении не было.
Склад принадлежит индивидуальному предпринимателю. По информации МЧС, объект не был обеспечен нормативным противопожарным водоснабжением - ближайший источник воды расположен на расстоянии 600 метров. Всего к ликвидации пожара привлекались от МЧС России 90 человек и 21 единица техники.