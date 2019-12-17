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Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР
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РИА Новости

Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР

01:14 17.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР. Архивное фото
ООН, 17 дек – РИА Новости. Россия и Китай предлагают смягчить ряд санкций в отношении Северной Кореи в целях улучшения гуманитарной обстановки в стране, говорится в проекте резолюции ООН, подготовленном двумя Москвой и Пекином.
Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в тексте, Совет безопасности должен отрегулировать санкционные меры в отношении КНДР, так как это может требоваться в связи с тем, что страна выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН. Резолюция определяет, что санкции, напрямую затрагивающие средства к существованию гражданского населения КНДР, должны быть сняты в кратчайшие сроки.
Согласно тексту резолюции, комитет 1718 (отвечающий за санкции против КНДР) должен "принять наиболее благоприятный подход" в ответ на просьбы об исключениях из существующих санкций ООН против КНДР в гуманитарных целях.
В проекте сказано, что "Совбез принимает решение исключить из действующих санкций ООН проекты межкорейского сотрудничества в сфере автомобильных и железных дорог".
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