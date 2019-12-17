Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении КНДР

Как отмечается в тексте, Совет безопасности должен отрегулировать санкционные меры в отношении КНДР, так как это может требоваться в связи с тем, что страна выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН. Резолюция определяет, что санкции, напрямую затрагивающие средства к существованию гражданского населения КНДР, должны быть сняты в кратчайшие сроки.