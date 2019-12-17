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2019-12-17T12:13+0300
https://ria.ru/20191217/1562465992.html
В Мадриде открылась фотовыставка лауреатов конкурса имени Стенина
https://cdn24.img.ria.ru/images/156246/59/1562465981_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c6f7a6181784523e62cbfbb835e49859.jpg
РИА Новости

В Мадриде открылась фотовыставка лауреатов конкурса имени Стенина

01:05 17.12.2019 (обновлено: 12:13 17.12.2019)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Мадриде
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МАДРИД, 17 дек — РИА Новости. Выставка работ победителей Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина открылась в Мадриде.
Выставка, которая проходит в столичном университете Комплутенсе, продлится до середины января, а затем отправится в Университет Валенсии. На ней представлены несколько десятков работ молодых фотографов (по правилам, участники не должны быть старше 33 лет, в этом возрасте погиб Стенин) из Испании, Италии, Франции, России, Египта, Бангладеш, Турции.
Всего же в этом году на конкурс были представлены шесть тысяч работ фотографов из 80 стран.

"В этом году нашему конкурсу исполняется пять лет. Мы оставили, как обычно, четыре номинации — "Главные новости", "Спорт", "Портрет. Герой нашего времени" и "Моя планета". Кроме того, сделали экспериментальную номинацию "Вдохновение", — рассказала РИА Новости куратор конкурса Оксана Олейник.

Среди фотографий, выставленных в Мадриде, работы сирийца Самира аль-Думи. Кадр из разрушенного города Дума получил первое место в категории "Главные новости". Также он удостоен специального приза Международного комитета Красного Креста (МККК) "За гуманитарную фотографию".
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса имени А. Стенина в Мадриде
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса имени А. Стенина в Мадриде
Из Сирии аль-Думи перебрался во Францию — и там увидел другой конфликт. Еще одна его работа, представленная на выставке, — протесты "желтых жилетов" в Париже.

"Очень интересная серия — "Улица слепых". Где фотограф может найти эту тему? Как можно рассказать историю про слепых? Когда ты думаешь о слепых, ты точно думаешь не о визуализации, не о фотографиях. Это серия сделана Аленой Шилоносовой из России", — рассказала Олейник.

"Улица слепых" под названием Русиново находится на окраине города Ермолино в Калужской области. До 1995 года это был отдельный поселок, место, куда направляли инвалидов по зрению из разных регионов Советского Союза. Всего незрячих и слабовидящих в Русиново осталось 115 человек.
"Фотографы представляют на конкурс потрясающие истории. Они, такие молодые, думают, рефлексируют, находят в своих историях вторые, третьи смыслы. Когда мы, жюри, смотрим работы, восхищаемся: как это можно найти?" — признается Олейник.
На выставке представлена работа испанского фотографа Алехандро Мартинеса. Он запечатлел портрет юноши, которого встретил в лагере для беженцев в Альхесирасе. Мигрант добрался до Европы на лодке через Гибралтарский пролив, как и еще несколько десятков тысяч африканцев в прошлом году.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса имени А. Стенина в Мадриде
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса имени А. Стенина в Мадриде
"Эту фотографию я сделал в августе 2018 года в лагере, организованном в спортивном комплексе, там было около 600 человек. Мне, к сожалению, не удалось о многом с ним поговорить. Я только узнал, как его зовут, спросил, откуда он. Но он даже не сказал, из какой страны приехал, сказал только, что из одной из африканских стран, южнее Сахары", — рассказал РИА Новости Мартинес. Эта работа заняла второе место в категории "Портрет. Герой нашего времени".
Ранее выставки работ, получившие награды на конкурсе в этом году, проходили в Москве, Будапеште, Кейптауне, Нью-Йорке, итальянском Сан-Донато-Миланезе под Миланом и Нью-Дели.

"Мы думаем, что конкурс — лучший способ сохранить память о нашем коллеге, погибшем при исполнении редакционного задания. Двадцать второго декабря — день рождения Андрея Стенина, и мы начинаем прием работ на следующий год. Мы ждем работ испанских фотографов и желаем им удачи", — сказала на открытии конкурса Олейник.

Заместитель ректора университета Комплутенсе по вопросам культуры, спорта и налаживания контактов Исабель Гарсия Фернандес сказала РИА Новости, что эта экспозиция поможет учащимся факультета информации, в здании которого организована выставка, лучше узнать о происходящем в мире.
"Темы фотографий потрясающие, и нам бы хотелось продолжить сотрудничество", — добавила она.
Глава представительства Россотрудничества в Испании Сергей Сарымов выразил признательность столь престижному испанскому университету за возможность провести выставку именно здесь.
Финалистами 2019 года стали представители России, Франции, Филиппин, Германии, Индии, Италии, США, Ирана, Мексики, Турции, ЮАР, Бангладеш, Гонконга, Португалии, Испании, Белоруссии и Египта.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса имени А. Стенина в Мадриде
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса имени А. Стенина в Мадриде

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина был организован в 2014 году и ставит своей задачей открыть широкой публике новые имена, поддержать молодых талантливых фотографов и одновременно способствовать сохранению высоких стандартов фотожурналистики. По традиции ежегодный прием работ на конкурс открывается 22 декабря, в день рождения погибшего российского фотокорреспондента. Конкурс имени Стенина стал экспериментальной площадкой для многих молодых и ищущих фотомастеров, которые использовали эту возможность, чтобы привлечь внимание к событиям и сюжетам, зачастую остающимся за пределами общественного интереса.
В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются информационно-новостной портал "Вести.Ru", общероссийский государственный телеканал "Россия. Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают портал Russian Photo, порталы Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-порталы All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Мадриде
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Мадриде
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КультураФотоконкурс имени Андрея СтенинаАндрей СтенинРоссияИспанияМадрид
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