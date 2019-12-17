Россия и Китай призвали возобновить шестисторонние переговоры по КНДР

Согласно тексту резолюции, Совбез призывает "к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров или перезапуску многосторонних консультаций в любом другом аналогичном формате с целью содействия мирному и всеобъемлющему урегулированию посредством диалога, снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами и содействия мирному сосуществованию и взаимовыгодному региональному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии".