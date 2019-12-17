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Россия и Китай призвали возобновить шестисторонние переговоры по КНДР
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РИА Новости

Россия и Китай призвали возобновить шестисторонние переговоры по КНДР

00:52 17.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКНДР
КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР. Архивное фото
ООН, 17 дек - РИА Новости. Россия и Китай подготовили проект резолюции в ООН с призывом к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров по КНДР, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно тексту резолюции, Совбез призывает "к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров или перезапуску многосторонних консультаций в любом другом аналогичном формате с целью содействия мирному и всеобъемлющему урегулированию посредством диалога, снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами и содействия мирному сосуществованию и взаимовыгодному региональному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии".
Шестисторонние переговоры вели в Пекине с 2003 по 2009 годы высокопоставленные дипломаты России, США, Китая, КНДР, Южной Кореи и Японии, которые из-за противоречий двустороннего характера не смогли предотвратить появления ядерного оружия у Северной Кореи.
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