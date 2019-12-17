Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда - на долгосрочные. Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

Москва с апреля 2018 года систематически сокращала вложения в американские бумаги. При этом в сентябре и октябре 2018 года вложения в американский госдолг незначительно выросли. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать их.

Это уже третье повышение вложений со стороны Москвы в этом году. Предыдущие (775 миллионов долларов и более 800 миллионов долларов) были зафиксированы в сентябре.