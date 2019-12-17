Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда - на долгосрочные. Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.
Москва с апреля 2018 года систематически сокращала вложения в американские бумаги. При этом в сентябре и октябре 2018 года вложения в американский госдолг незначительно выросли. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать их.
Это уже третье повышение вложений со стороны Москвы в этом году. Предыдущие (775 миллионов долларов и более 800 миллионов долларов) были зафиксированы в сентябре.
Лидером в списке крупнейших держателей долга США на протяжении уже нескольких месяцев остается Япония, объем вложений которой составляет 1,168 триллиона долларов (рост вложений на 23 миллиарда), далее следует Китай с 1,1016 триллиона долларов (снизил объем облигаций на своем балансе на 1,4 миллиард долларов), на третьем месте с большим отрывом - Великобритания с почти 298,6 миллиарда долларов в казначейских бумагах американского минфина (минус 4,7 миллиарда долларов).