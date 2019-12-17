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2019-12-17T11:35+0300
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Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов
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РИА Новости

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

00:38 17.12.2019 (обновлено: 11:35 17.12.2019)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда - на долгосрочные. Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.
Москва с апреля 2018 года систематически сокращала вложения в американские бумаги. При этом в сентябре и октябре 2018 года вложения в американский госдолг незначительно выросли. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать их.
Это уже третье повышение вложений со стороны Москвы в этом году. Предыдущие (775 миллионов долларов и более 800 миллионов долларов) были зафиксированы в сентябре.
Лидером в списке крупнейших держателей долга США на протяжении уже нескольких месяцев остается Япония, объем вложений которой составляет 1,168 триллиона долларов (рост вложений на 23 миллиарда), далее следует Китай с 1,1016 триллиона долларов (снизил объем облигаций на своем балансе на 1,4 миллиард долларов), на третьем месте с большим отрывом - Великобритания с почти 298,6 миллиарда долларов в казначейских бумагах американского минфина (минус 4,7 миллиарда долларов).
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
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Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
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РоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов не за счет ли заморозки до 2023 года накопительной части пенсий ?
17 декабря, 01:58
Лавись рыпка
27552315941
Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов. Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570 миллиарда - на долгосрочные. Свидетельствуют данные американского минфина. А, ну тогда понятно. Не так уж и много. Эти государственные ценные бумаги США нужны. Расплачиваться если что. Ну не золотом же?! А так за работу и товар, расписными бумажками. Не жалко.
17 декабря, 01:36
ХИХандо Ио
1651053381
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