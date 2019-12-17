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2019-12-17T04:33+0300
https://ria.ru/20191217/1562465732.html
Источник: выплаты субсидий автопроизводителям решили дифференцировать
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РИА Новости

Источник: выплаты субсидий автопроизводителям решили дифференцировать

00:32 17.12.2019 (обновлено: 04:33 17.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПроизводство автомобилей
Производство автомобилей
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Производство автомобилей. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российское правительство решило дифференцировать выплаты промышленных субсидий автопроизводителям в зависимости от их уровня локализации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания вице-премьера Дмитрия Козака с представителями автоконцернов минувшим вечером.
"Дифференциации быть. Ориентир будет - самый высоколокализованный производитель в сегменте по балльной системе 719-го постановления. От этого будет рассчитываться уровень компенсации утильсбора. Методология будет дорабатываться, до конца недели обещали представить. Это было довольно неожиданно для всех", - сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что вечером 16 декабря курирующий автопром вице-премьер Дмитрий Козак проведет совещание с главами автоконцернов, работающих в России.
Как сообщали источники РИА Новости, рабочая группа при Минпромторге по дифференциации компенсационных выплат по утилизационному сбору в начале ноября пришла к выводу, что необходимости в дифференциации нет, но нужно софинансировать затраты на локализацию производства со стороны государства. Утилизационный сбор платят все производители, поставляющие машины на российский рынок, но локализованным концернам эти затраты возвращаются в виде промышленных субсидий.
Впрочем, как неоднократно отмечали собеседники агентства, дискуссии о выплатах по утильсбору в рамках рабочей группы как таковой не было - концерны индивидуально в письменной форме представили свои позиции в ведомство, на самих собраниях группы обсуждались вопросы более общего порядка, связанные с локализацией ключевых компонентов в рамках стратегии развития автопрома-2025.
Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%. С 2020 года сбор снова будет повышен, и по наиболее чувствительной категории - для машин с объемом двигателя от 1 до 2 литров - повышение составит 112%.
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Дмитрий КозакРоссияЭкономика
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