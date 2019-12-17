Источник: выплаты субсидий автопроизводителям решили дифференцировать

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российское правительство решило дифференцировать выплаты промышленных субсидий автопроизводителям в зависимости от их уровня локализации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания вице-премьера Дмитрия Козака с представителями автоконцернов минувшим вечером.

"Дифференциации быть. Ориентир будет - самый высоколокализованный производитель в сегменте по балльной системе 719-го постановления. От этого будет рассчитываться уровень компенсации утильсбора. Методология будет дорабатываться, до конца недели обещали представить. Это было довольно неожиданно для всех", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что вечером 16 декабря курирующий автопром вице-премьер Дмитрий Козак проведет совещание с главами автоконцернов, работающих в России.

Как сообщали источники РИА Новости, рабочая группа при Минпромторге по дифференциации компенсационных выплат по утилизационному сбору в начале ноября пришла к выводу, что необходимости в дифференциации нет, но нужно софинансировать затраты на локализацию производства со стороны государства. Утилизационный сбор платят все производители, поставляющие машины на российский рынок, но локализованным концернам эти затраты возвращаются в виде промышленных субсидий.

Впрочем, как неоднократно отмечали собеседники агентства, дискуссии о выплатах по утильсбору в рамках рабочей группы как таковой не было - концерны индивидуально в письменной форме представили свои позиции в ведомство, на самих собраниях группы обсуждались вопросы более общего порядка, связанные с локализацией ключевых компонентов в рамках стратегии развития автопрома-2025.