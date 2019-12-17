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Маколей Калкин повторил пранк в стиле "Один дома"
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РИА Новости

Маколей Калкин повторил пранк в стиле "Один дома"

02:14 17.12.2019
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© Mark RoberМаколей Калкин на канале Марка Робера. Стоп-кадр видео
Маколей Калкин на канале Марка Робера. Стоп-кадр видео
© Mark Rober
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Американский актер Маколей Калкин помог инженеру и блогеру Марку Роберу устроить пранк в стиле новогодней комедии "Один дома". Видео этой встречи опубликовали на YouTube.
Они сделали ловушку, наполненную блестками и спреем с едким запахом, которую потом замаскировали под коробку с дорогими наушниками и оставили на пороге, чтобы проучить воров, как это делал персонаж Калкина в фильме.
Устройство срабатывает, как только злоумышленник пытается его открыть. В это время реакцию потенциального грабителя снимают четыре камеры, которые расположены внутри ловушки.
Марк Робер решил сделать такой предмет после того, как одна женщина украла посылку с его крыльца. Несмотря на систему видеонаблюдения, которая зафиксировала инцидент, полиция не смогла поймать злоумышленницу.
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КультураМаколей КалкинСтиль жизниНовости культурыYouTube
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