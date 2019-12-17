Маколей Калкин повторил пранк в стиле "Один дома"

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Американский актер Маколей Калкин помог инженеру и блогеру Марку Роберу устроить пранк в стиле новогодней комедии "Один дома". Видео этой встречи . Американский актер Маколей Калкин помог инженеру и блогеру Марку Роберу устроить пранк в стиле новогодней комедии "Один дома". Видео этой встречи опубликовали на YouTube.

Они сделали ловушку, наполненную блестками и спреем с едким запахом, которую потом замаскировали под коробку с дорогими наушниками и оставили на пороге, чтобы проучить воров, как это делал персонаж Калкина в фильме.

Устройство срабатывает, как только злоумышленник пытается его открыть. В это время реакцию потенциального грабителя снимают четыре камеры, которые расположены внутри ловушки.