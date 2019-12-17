В России появилось приложение для незрячих по распознаванию транспорта

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В российских городах запустили мобильное приложение, которое повысит доступность общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями. Теперь узнать о приближающемся транспорте или нужной остановке можно в один клик, рассказывают авторы проекта Bustime.

Популярный мобильный сервис отслеживания автобусов и маршруток теперь полностью приспособлен для незрячих и слабовидящих пассажиров. Приложение работает уже в 200 городах России, и им ежедневно пользуется более 20 тысяч людей с проблемами зрения.

За 14 дней разработчикам проекта – IT-специалистам из Новосибирска Остапу Остащенко и Андрею Перлиеву – удалось полностью перепрошить приложение и адаптировать его для людей с проблемами зрения. Главные функции, которые были встроены, – голосовое оповещение и так называемое исследование экрана, то есть возможность листать программы на экране без автоматического запуска. Чтобы запустить программу, достаточно разблокировать телефон, сделать два клика и получить информацию о приближающемся транспорте.

"Незрячие люди могут узнать расписание автобусов, найти остановку и понять, какой автобус приближается к остановке. Мы полностью озвучили приложение. Пользователю отображается список автобусов, он нажимает на интересующий его номер, и программа посылает голосовое сообщение об ожидаемом автобусе. Приложение работает в тех городах, где администрация города нам предоставляет информацию по транспорту", – рассказал Остащенко.

После запуска приложения разработчики получили сотни положительных отзывов от пользователей из разных городов. Многие даже предлагали усовершенствовать функции – над этим айтишники продолжают работать.

Незрячий участник команды разработчиков Илья Лебедев вносил коррективы, пошагово адаптируя сервис под себя. Таким образом удалось написать программу, минуя невостребованный функционал.

"В приложении есть голосовые подсказки о том, какие функции есть на экране и как ими воспользоваться. Также есть возможность изменить размер шрифтов и объектов, цветовые схемы. О приближении транспорта сообщается голосовыми сообщениями. Есть возможность отследить время прибытия транспорта, то есть зрительно всегда можно представить, где едет маршрутка", – рассказал он.