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Хорошие новости
2019-12-17T08:00+0300
https://ria.ru/20191217/1562461812.html
В России появилось приложение для незрячих по распознаванию транспорта
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РИА Новости

В России появилось приложение для незрячих по распознаванию транспорта

08:00 17.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтобус подъезжает к остановке
Автобус подъезжает к остановке
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В российских городах запустили мобильное приложение, которое повысит доступность общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями. Теперь узнать о приближающемся транспорте или нужной остановке можно в один клик, рассказывают авторы проекта Bustime.
Популярный мобильный сервис отслеживания автобусов и маршруток теперь полностью приспособлен для незрячих и слабовидящих пассажиров. Приложение работает уже в 200 городах России, и им ежедневно пользуется более 20 тысяч людей с проблемами зрения.
За 14 дней разработчикам проекта – IT-специалистам из Новосибирска Остапу Остащенко и Андрею Перлиеву – удалось полностью перепрошить приложение и адаптировать его для людей с проблемами зрения. Главные функции, которые были встроены, – голосовое оповещение и так называемое исследование экрана, то есть возможность листать программы на экране без автоматического запуска. Чтобы запустить программу, достаточно разблокировать телефон, сделать два клика и получить информацию о приближающемся транспорте.
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"Незрячие люди могут узнать расписание автобусов, найти остановку и понять, какой автобус приближается к остановке. Мы полностью озвучили приложение. Пользователю отображается список автобусов, он нажимает на интересующий его номер, и программа посылает голосовое сообщение об ожидаемом автобусе. Приложение работает в тех городах, где администрация города нам предоставляет информацию по транспорту", – рассказал Остащенко.
После запуска приложения разработчики получили сотни положительных отзывов от пользователей из разных городов. Многие даже предлагали усовершенствовать функции – над этим айтишники продолжают работать.
Незрячий участник команды разработчиков Илья Лебедев вносил коррективы, пошагово адаптируя сервис под себя. Таким образом удалось написать программу, минуя невостребованный функционал.
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"В приложении есть голосовые подсказки о том, какие функции есть на экране и как ими воспользоваться. Также есть возможность изменить размер шрифтов и объектов, цветовые схемы. О приближении транспорта сообщается голосовыми сообщениями. Есть возможность отследить время прибытия транспорта, то есть зрительно всегда можно представить, где едет маршрутка", – рассказал он.
Как и все приложения, Bustime имеет минусы – это задержка при передаче данных. Транспорт посылает координаты раз в 1–2 минуты. Если для зрячих это не так критично, то люди с проблемами зрения могут пропустить автобус. По словам разработчиков, и этот недочет вскоре удастся исправить.
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