Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. В середине января доллар может резко подешеветь — из-за того, что Федеральная резервная система США в течение месяца закачает в американскую экономику почти 500 миллиардов. Аналитики считают, что вмешательство ФРС в финансовую систему страны достигло "эпических" масштабов из-за нарастающей угрозы кризиса в банковском секторе, сравнимого с тем, что случился в 2008 году.

Нехватка денег

Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда. Это привело к росту кредитных ставок с 2,29% до 4,75%. На следующий день банки подали кредитных заявок более чем на 80 миллиардов долларов. Краткосрочные ставки взлетели до десяти процентов.

При этом сама ставка по федеральным фондам (по которой банки предоставляют в краткосрочный кредит избыточные резервы другим банкам) впервые превысила целевой диапазон ФРС — 2,3% — и достигла отметки 2,35%.

Так дорого доллары на межбанковском рынке не стоили ни в разгар кризиса 2008 года, ни при схлопывании "пузыря доткомов" в 2002-м.

Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику. Только за два дня (18 и 19 сентября) финансовые власти влили в рынок 128 миллиардов долларов.

В октябре глава ФРС Джером Паэулл заявил, что регулятор нарастит закупки краткосрочных бумаг, назвав это "техническими мерами", необходимыми для укрепления финансовой системы. С 15 октября Федрезерв выкупает на рынке краткосрочные казначейские облигации (сроком до года) на 60 миллиардов в месяц.

Фактически ФРС запустила новую программу количественного смягчения, что подтверждают планы регулятора — до конца декабря залить на межбанковский рынок рекордный объем ликвидности. Как следует из документа, опубликованного Федеральным резервным банком Нью-Йорка, с 16 декабря до 14 января пройдут девять срочных аукционов РЕПО (первый — на 50 миллиардов долларов, остальные — по 35 миллиардов).

Таким образом, ФРС за месяц закачает в финансовую систему страны почти полтриллиона долларов. "Резкое увеличение денежных вливаний на межбансковский рынок требуется для того, чтобы избежать повторения скачка ставок краткосрочного кредитования в конце года", — объяснил Джером Пауэлл.

Резервы снижаются

Аналитики пришли к выводу, что сентябрьский коллапс на рынке краткосрочного финансирования был вызван, в частности, нежеланием четырех крупнейших банков предоставлять кредиты. В последние месяцы активы первичных кредиторов сосредоточились в казначейских облигациях, что ограничило "их способность обеспечивать финансирование в короткие сроки на рынках РЕПО", говорится в исследовании Банка международных расчетов (БМР).

Какие именно банки подкосили рынок, в отчете не указано, но, как сообщил один из портфельных управляющих Financial Times, это ведущие маркетмейкеры, включая JP Morgan.

Свой вклад внесли и хедж-фонды, повысив спрос на обеспеченное финансирование. Они все чаще используют контракты РЕПО для осуществления арбитражных сделок, отмечают аналитики БМР.

Впрочем, есть и другие, более глубинные причины кризиса. Например — неуклонное сокращение банковских резервов в последние пять лет, особенно ускорившееся после принятия в августе закона о продлении срока достижения потолка госдолга.

С 14 августа по 17 сентября казначейство израсходовало более 120 миллиардов долларов резервов, уменьшив денежные запасы крупнейших банков и, соответственно, их возможность размещать средства на рынке краткосрочного финансирования.

Положение усугубляет и триллионный бюджетный дефицит, который покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций. Но желающих покупать трежерис все меньше.

По официальным данным, госдолг США достигает 22,5 триллиона долларов (106% ВВП). Сомневаясь в платежеспособности Вашингтона, крупнейшие кредиторы постепенно сбрасывают "самые надежные и ликвидные инструменты в мире" — облигации казначейства.

ФРС добьет доллар

Как полагают портфельные управляющие фондов, в такой ситуации кризис на рынке краткосрочного финансирования лишь усугубится. И уже скоро Джером Пауэлл официально объявит о новом раунде количественного смягчения.

И хотя сам глава ФРС уверяет, что ситуация на рынке краткосрочного финансирования не окажет негативного влияния на всю экономику, экономисты в этом сомневаются. Если этот сегмент действительно "сломан", о чем свидетельствует зависимость банковского сектора от ежедневных вливаний ликвидности, велика вероятность распространения кризиса на все рынки.

Но и действия регулятора грозят серьезными последствиями. Приток ничем не обеспеченных денег подстегнет инфляцию и спровоцирует глобальное ослабление доллара.

Причем с резким падением американская валюта может столкнуться уже в январе — серьезное давление на курс окажет увеличение баланса ФРС на десять процентов (до рекордных 4,5 триллиона долларов) всего за месяц.