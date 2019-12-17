Звезды мирового балета приехали на шоу в Кремлевском дворце

"Рождественский концерт будет посвящен выдающейся русской балерине Екатерине Максимовой, которая работала в ГКЗ до последнего дня своей жизни – рассказали РИА Новости в пресс-службе. – Лучшие танцовщики мира с нетерпением ждут выхода на сцену, которая была так важна для самой Максимовой. Концерт откроет ее супруг – танцовщик, хореограф и режиссер, народный артист СССР Владимир Васильев".