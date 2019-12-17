Звезды мирового балета приехали на шоу в Кремлевском дворце

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В Москву съехались звезды мировой сцены – они выступят на "Christmas балет-гала" в Государственном Кремлевском Дворце (ГКЗ) во вторник вечером.
"Рождественский концерт будет посвящен выдающейся русской балерине Екатерине Максимовой, которая работала в ГКЗ до последнего дня своей жизни – рассказали РИА Новости в пресс-службе. – Лучшие танцовщики мира с нетерпением ждут выхода на сцену, которая была так важна для самой Максимовой. Концерт откроет ее супруг – танцовщик, хореограф и режиссер, народный артист СССР Владимир Васильев".
По словам организаторов, в Большом зале ГКЗ выступят артисты "Ла Скала" (Роберто Болле), Люсия Лакарра (Баварская государственная опера), Берлинской государственной оперы (Полина Семионова), Мэтью Голдинг (Голландский Национальный балет). На вечере также представят номера артисты Большого театра – Денис Родькин, Евгения Образцова, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Кристина Кретова.
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»Кристина Кретова
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Кристина Кретова
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»Роберто Болле
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Роберто Болле
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»Игорь Цвирко
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Игорь Цвирко
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»
1 из 6
Кристина Кретова
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»
2 из 6
Роберто Болле
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»
3 из 6
Игорь Цвирко
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»
В программу вечера войдут фрагменты самых известных партий Максимовой из балетов: "Анюта", "Щелкунчик", "Спартак" и "Дон Кихот", а также современная хореография. Создадут рождественскую атмосферу яркие костюмы, мультимедийное и световое оформление сцены.