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2019-12-17T18:03+0300
https://ria.ru/20191217/1562458499.html
Звезды мирового балета приехали на шоу в Кремлевском дворце
https://cdn22.img.ria.ru/images/156245/93/1562459382_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_eea7da8b75c99861f820ef40fe51061c.jpg
РИА Новости

Звезды мирового балета приехали на шоу в Кремлевском дворце

18:03 17.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»Евгения Образцова
Евгения Образцова
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В Москву съехались звезды мировой сцены – они выступят на "Christmas балет-гала" в Государственном Кремлевском Дворце (ГКЗ) во вторник вечером.

"Рождественский концерт будет посвящен выдающейся русской балерине Екатерине Максимовой, которая работала в ГКЗ до последнего дня своей жизни – рассказали РИА Новости в пресс-службе. – Лучшие танцовщики мира с нетерпением ждут выхода на сцену, которая была так важна для самой Максимовой. Концерт откроет ее супруг – танцовщик, хореограф и режиссер, народный артист СССР Владимир Васильев".

По словам организаторов, в Большом зале ГКЗ выступят артисты "Ла Скала" (Роберто Болле), Люсия Лакарра (Баварская государственная опера), Берлинской государственной оперы (Полина Семионова), Мэтью Голдинг (Голландский Национальный балет). На вечере также представят номера артисты Большого театра – Денис Родькин, Евгения Образцова, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Кристина Кретова.
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»Кристина Кретова
Кристина Кретова
1 из 6
Кристина Кретова
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»Роберто Болле
Роберто Болле
2 из 6
Роберто Болле
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»Игорь Цвирко
Игорь Цвирко
3 из 6
Игорь Цвирко
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Владислав Лантратов

Прогон премьеры балета С. Прокофьева Ромео и Джульетта
4 из 6

Владислав Лантратов

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Денис Родькин

Денис Родькин исполняет па-де-де из балета П.И. Чайковского Лебединое озеро в Большом концертном зале Октябрьский в Санкт-Петербурге
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Денис Родькин

© РИА Новости / Игорь Руссак
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Екатерина Крысанова и Вячеслав Лопатин

Репетиция балета Драгоценности в Большом театре
6 из 6

Екатерина Крысанова и Вячеслав Лопатин

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 6
Кристина Кретова
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»
2 из 6
Роберто Болле
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»
3 из 6
Игорь Цвирко
© Фото : предоставлено пресс-службой проекта «Christmas балет-гала»
4 из 6

Владислав Лантратов

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 6

Денис Родькин

© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
6 из 6

Екатерина Крысанова и Вячеслав Лопатин

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В программу вечера войдут фрагменты самых известных партий Максимовой из балетов: "Анюта", "Щелкунчик", "Спартак" и "Дон Кихот", а также современная хореография. Создадут рождественскую атмосферу яркие костюмы, мультимедийное и световое оформление сцены.
Прогон премьеры балета С. Прокофьева Ромео и Джульетта
6 ноября, 16:53Культура
Стало известно, когда премьер Большого театра Лантратов выйдет на сцену
810002
КультураВладимир ВасилевДенис РодькинВладислав ЛантратовГосударственный Кремлевский дворецБольшой театрЕкатерина МаксимоваМосква
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