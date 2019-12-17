Самые красивые звездные свадьбы 2019 года

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В 2019 году было несколько ярких свадеб — кто-то выбрал для торжества морское побережье, а кто-то яхту или старинный собор. Платья невест и костюмы женихов тоже были самыми разнообразными. Самые красивые звездные церемонии — в материале РИА Новости.

Софи Тернер и Джо Джонас

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер и музыкант Джо Джонас поженились в конце июня во Франции. Известно, что пару приехали поздравить множество друзей, в том числе знаменитых.

А над платьем актрисы дизайнеры и портнихи трудились более 350 часов.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Американский певец Джастин Бибер и Хейли Болдуин устроили свадьбу в октябре, спустя год, как тайно узаконили отношения. Торжество состоялось в роскошном отеле в Южной Каролине.

Как писали СМИ, пара пригласила более 154 гостей, в том числе и звездных друзей: Эда Ширана, Кендалл и Кайли Дженнер, Трэвиса Скотта, Ашера, Джейдена Смита и других.

Дуэйн "Скала" Джонсон и Лорен Хашиан

Актер Дуэйн "Скала" Джонсон и певица Лорен Хашиан организовали тихий праздник без роскоши и шума на Гавайях, пригласив только родных.

Хайди Клум и Том Каулиц

Супермодель Хайди Клум и рок-музыкант Том Каулиц официально расписались в феврале. Но роскошное торжество устроили только в августе. Свадьба состоялась в Италии на трехпалубной яхте, которую украсили цветами.

Элли Голдинг и Каспар Джоплинг

Британская певица Элли Голдинг вышла замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга в сентябре. Церемония, напоминающая королевскую, прошла в Йоркском соборе. На ней присутствовали родители и друзья с обеих сторон, а также знаменитости: певец Джеймс Блант, актриса Сиенна Миллер и другие.

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер

Американский актер Крис Прэтт женился на старшей дочери Арнольда Шварценеггера, писательнице Кэтрин Шварценеггер в начале июня. Скромное торжество было на ранчо Сан-Исидро в Монтесито (штат Калифорния).

Мэттью Беллами и Элль Эванс

В августе солист группы Muse Мэттью Беллами и модель Элль Эванс узаконили отношения через полтора года после помолвки. Свадьбы получилась стильной: у невесты было кружевное платье, а у жениха — в элегантный бежевый костюм-тройка.

DJ Tiesto и Аника Бейкс

Один из самых высокооплачиваемых диджеев в мире DJ Tiesto и модель Аника Бейкс поженились в роскошном отеле посреди пустыни в Юте (США).

Бриджит Мендлер и Гриффин Клеверли

Американская актриса Бриджит Мендлер и Гриффин Клеверли решили устроить свадьбу на пляже. Торжество получилось семейным и веселым: простые наряды, а из гостей только самые близкие.

Дженна Джонсон и Вэл Чмерковский