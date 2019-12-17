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РИА Наука
2019-12-17T09:00+0300
https://ria.ru/20191217/1562455306.html
Ученые нашли способ "застраховаться" от инфарктов и инсультов
https://cdn25.img.ria.ru/images/155921/54/1559215444_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d08e58cffa700bd0f2194e68fcd6e095.jpg
РИА Новости

Ученые нашли способ "застраховаться" от инфарктов и инсультов

09:00 17.12.2019
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© Depositphotos / rbhavanaЧеловеческое сердце с ЭКГ
Человеческое сердце с ЭКГ
© Depositphotos / rbhavana
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ученые Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Плеханова) совместно с коллегами из КНР провели комплексное исследование реакций организма человека на чеснок, показавшее, что это популярное в кулинарии растение - мощное оружие против опаснейших сосудистых заболеваний. Результаты опубликованы в журнале "Chinese Journal of Natural Medicines".
Одна из наиболее острых нерешенных проблем современной медицины – борьба с атеросклерозом. Это заболевание является причиной развития большинства патологий сердечно-сосудистой системы, включая инфаркт и инсульт.
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Новая разработка ученых поможет в борьбе с заболеваниями сосудов
Для предотвращения атерогенеза помимо синтетических лекарств, к примеру, класса "статинов", сегодня активно разрабатываются и эффективные природные аналоги, лишенные побочных свойств. Как показала работа ученых РЭУ им. Плеханова, чеснок – крайне перспективное сырье для таких препаратов.

"Чеснок предотвращает накопление холестерина в интимо-медиальном слое внутренних стенок сосудов, тем самым препятствуя образованию атеросклеротических бляшек", - объяснил директор НИИ "Нутрициология и здоровое долголетие" РЭУ им. Плеханова профессор Василий Карагодин.

Как объяснил ученый, препараты на основе чеснока будут способны поддерживать просвет кровеносных сосудов и даже рассасывать бляшки. При этом отсутствие побочных эффектов позволит рекомендовать длительное - и даже пожизненное – их применение.
Также, как выяснили ученые, чеснок способствует понижению кровяного давления, улучшению свертываемости крови и нормализации ее липидного профиля. Как отмечают авторы, препараты на основе чеснока, регистрируемые сегодня в качестве БАД, со временем изменят статус, став безрецептурными лекарственными средствами.
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В настоящий момент специалисты РЭУ им. Плеханова заняты поиском фармакологических форм новых чесночных препаратов пролонгированного действия, для чего уточняют зависимость между дозой и эффектом и определяют состав активного начала, в перспективе намереваясь адаптировать препарат к методам персональной медицины и нутригенетики.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРЭУ имени Г. В. Плеханова
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