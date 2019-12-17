"Простыни везли из морга": что говорят медики о проблемах в регионах

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Нарушение санитарных норм, низкая заработная плата, некомфортные условия работы — с этим регулярно сталкиваются сотрудники медучреждений в регионах. Несмотря на угрозу лишиться работы, некоторые медики открыто рассказывают о проблемах. После чего начинаются проверки — и тогда на поверхность всплывают не самые приятные подробности трудовых будней.

"В кровавых пятнах"

Не так давно в Свердловской области разразился скандал. В городе Богдановиче работники Центральной районной больницы пожаловались депутату гордумы Анне Асановой на то, что в учреждении нарушаются санитарные нормы. В качестве доказательства предоставили фото и видео. На снимках — прачечная, где развешано свежевыстиранное белье, покрытое пятнами и разводами. На записи грузчик ЦРБ говорит, что продукты питания по корпусам развозят на той же машине, что и медицинские отходы из морга, — автомобиль при этом не дезинфицируют.

Один из сотрудников сообщил РИА Новости, что постельное белье доставляют в прачечную прямиком из морга. "На простынях кровавые и гнойные пятна. Раньше вообще после операций отправляли на стирку одноразовое белье. Как только подняли шум — прекратили. Это продолжалось годами", — рассказал РИА Новости слесарь Богдановичской ЦРБ Владимир Гаврилов. Он уверяет: о ситуации в больнице знает не понаслышке, работает при медучреждении уже десять лет, "да и сам лежал с двухсторонней пневмонией". "После того как очухался, из дома мне привезли матрас и белье. Там постельное до такой степени изношено, что страшно смотреть".

"Подняли бузу"

Обстановку в прачечной агентству также обрисовала сотрудник ЦРБ Ирина Афанасьева (имя изменено). По ее словам, у них есть специальный журнал, в котором ведется учет, откуда и когда поступили постельные принадлежности. Ирина утверждает, что белье из морга приходит регулярно: "Оно в фекалиях, кровавых пятнах и других выделениях. Его невозможно отстирать".

© Фото из личного архива Ирины Афанасьевой Постельное белье © Фото из личного архива Ирины Афанасьевой Постельное белье

Белье отправляют прямо в машинки. Замачивать простыни негде: "У нас есть пара ведер. Там мы замачиваем спецодежду. Но сколько же ведер нужно для постельного?" В прачечной одна ванная — в ней разбирают выстиранное белье. Собеседница передала в распоряжение редакции фото, сделанное ею 10 декабря. На кадрах видно, что от постельных принадлежностей, судя по всему, давно пора избавиться. А само помещение прачечной находится в плачевном состоянии.

Условия работы — разговор отдельный. "После шумихи нам срезали зарплату на тысячу. Сумма не доходит даже до МРОТ. В помещении — 15 градусов, а ведь еще морозы не наступили, — вздыхает Ирина. — Раньше вообще стирали все одним порошком. Как только подняли бузу, выдали дезинфицирующее средство. А так чистящее покупали за свои деньги". Впрочем, "в последние дни", уточняет она, им перестали возить белье из морга. Однако собеседница замечает: сути это не меняет — то, что привозили раньше, уже "вошло в оборот".

© Фото из личного архива Ирины Афанасьевой Прачечная © Фото из личного архива Ирины Афанасьевой Прачечная

Разбирательства

Официальные комментарии, которые нам предоставили в ЦРБ и региональном Минздраве, расходятся с тем, что рассказывают некоторые сотрудники.

После того как ролик с грузчиком разошелся в Сети, главврач решила открыть двери больницы для представителей СМИ. Так, в медучреждении отрицают, что простыни из морга поступают в палаты — используют только одноразовые, которые утилизируются после всех процедур.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области агентству сообщили, что специалисты ведомства уже провели проверку. Информация о том, что одноразовое белье стиралось, не подтвердилась. "Доставка еды из пищеблока в отделения осуществляется на автомобиле УАЗ по графику. В обязанности водителя входит транспортировка белья в прачечную, лекарственных препаратов из аптеки — в отделения учреждения. В течение дня он проводит дезинфекцию — средства в салоне имеются", — в свою очередь, прокомментировала пресс-секретарь ГБУЗ СО "Богдановичская ЦРБ" Светлана Соболева.

Она добавила: у них строго соблюдаются нормы СанПиН. "После смерти больного матрацы, подушки, одеяла обрабатываются в дезинфекционной камере. Постельное белье, полотенца, спецодежда медперсонала обеззараживаются в прачечных в растворах дезинфекции перед или в процессе стирки". А после выписки пациента, заверяет она, постельные принадлежности отдают на камерную дезинфекцию.

Особое беспокойство у рядовых сотрудников ЦРБ, с которыми мы общались, вызывает то, что в автомобиле (который, по их словам, не дезинфицируется) развозят отходы "класса Б" — то есть представляющие эпидемиологическую опасность. Однако главврач объяснила местным СМИ, что белье, на котором есть подобные отходы, замачивается в дезинфицирующем растворе, промывается, а затем попадает в специальную комнату, где хранится в морозильных камерах. После чего все вывозят на полигон для утилизации.

На контроле

Ведущий юрисконсульт ЦРБ Валентина Осмоловская сказала корреспонденту, что в адрес руководства ранее жалоб не поступало. По ее мнению, заявления против больницы — "умышленное разжигание неприязни к медучреждению". Осмоловская также отметила, что ЦРБ, возможно, откажется от собственной прачечной и заключит договор с внешней фирмой. Однако в этом случае персонал прачечной, по-видимому, лишится работы.

Тем временем местный депутат Анна Асанова заверила РИА Новости, что будет держать руку на пульсе: "Мне регулярно поступают жалобы (в устной и письменной форме) на качество услуг в этой больнице от жителей Богдановича. Как-то раз сотрудники медучреждения обратились ко мне с тем, что там не соблюдаются санитарные нормы. Я решила удостовериться лично. Была поражена увиденным. К слову, вопрос о происходящем в прачечной поднимался и до меня — а я депутат с 2017 года".

Анна, со своей стороны, направила запросы в Богдановичскую прокуратуру, управление Роспотребнадзора, Счетную палату и уполномоченному по правам человека в Свердловской области. Ответа пока нет.

Сахалин

Истории об "ужасах" в медучреждениях всплывают нередко. Так, в начале декабря три медсестры с Сахалина рассказали журналистам местного портала о том, что в областной больнице применяются просроченные лекарства и повторно используются одноразовые расходные материалы. После публикации прошла внеплановая проверка с участием представителей регионального Минздрава, прокуратуры и управления Росздравнадзора.

Действительно, обнаружили препараты с истекшим сроком годности. Ситуацией заинтересовались следователи.

В Минздраве области РИА Новости пояснили, что на время разбирательств заведующий отделением анестезии и реанимации, старшая медсестра отделения и заведующая больничной аптекой отстранены от работы. А вопрос об увольнении медсестер, которые сделали достоянием общественности информацию о нарушениях, не стоит.

"Губернатор Сахалинской области поручил провести самую тщательную проверку во всех отделениях учреждения, причем не только лекарственную сферу, но и другие направления больничной деятельности — организацию работы медицинского персонала, соблюдение стандартов оказания помощи и прочее", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, случившееся послужило толчком для перезагрузки всех лечебных учреждений региона: "Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук распорядился проанализировать лечебный процесс в каждой медорганизации и принять при необходимости соответствующие меры".

"Человек за баранкой"

Особая тема — работа бригад скорой помощи. Порой их непростой труд "компенсируется" низкой оплатой и риском вообще потерять место. Региональные СМИ регулярно сообщают, что сотрудники неотложки выходят на забастовки и жалуются в различные ведомства. Так было в начале декабря с водителями Самарской станции скорой медицинской помощи.

Дело в том, что местный Минздрав совместно с администрацией ГБУЗ "Самарская СМП" рассматривают вопрос перехода части автомобилей скорой на аутсорсинг. Работники этому не обрадовались — они опубликовали открытое письмо в адрес президента России и администрации Самары с призывом "остановить действия, направленные на коммерциализацию службы скорой помощи".

В пресс-службе Минздрава Самарской области РИА Новости объяснили, для чего это понадобилось. "Аутсорсинг позволит одномоментно оснастить СМП новыми автомобилями и новым медицинским оборудованием. Проект направлен прежде всего на кардинальное улучшение качества оказания скорой медпомощи жителям Самары, а также на улучшение условий работы медперсонала выездных бригад", — комментируют в ведомстве.

При этом изношенные автомобили будут списаны, а часть останется при станции. Водителей, утверждают чиновники, лишать работы никто не собирается: "Трудоустройство планируется путем их перевода. Процесс этот будет сопровождаться гарантийными письмами".

Однако эти новости недовольных не утешили. Сопредседатель и оргсекретарь профсоюза медработников "Действие" Андрей Коновал выезжал на место. Он рассказал агентству, что до сих пор не устраивает водителей.

"Передача в частные руки транспортного обслуживания бригад скорой помощи не означает просто то, что будут предоставляться машины. Аутсорсинг предполагает, что и водителей трудоустроят у другого юридического лица. Что это означает? Переведут с бессрочных договоров на срочные. Соответственно, снизится и возможность защитить свои трудовые права", — разъясняет собеседник.

Коновал отметил, что переход может привести к текучке кадров: "Для экстренных служб это недопустимо. Водитель скорой — не просто "человек за баранкой". Это тот, на кого можно положиться, в том числе и в трудную минуту. Ведь в определенных ситуациях он выполняет больший объем работы, чем предусмотрено должностными обязанностями".

Кроме того, собеседник обозначил некоторые риски. "Водители скорой — сотрудники учреждения здравоохранения, по трудовому законодательству они не имеют права на забастовку. Другое дело — работники частных компаний. Так, в прошлом году водители в Уфе приостановили работу — им несколько месяцев не выплачивали зарплату".

Как отметил Коновал, опыт перевода на аутсорсинг в других регионах внушает некоторые опасения. Со временем частные структуры могут начать лоббировать переход не какой-то части, а всего автопарка станции скорой. "Запуская частные интересы в общественный сектор, мы создаем поле для конфликтов. Если станция совсем лишится автотранспорта, частники примутся диктовать свои условия — к примеру, повысят тарифы. К тому же западный опыт показывает, что передача каких-то функций или сегментов здравоохранения в руки бизнеса повышает государственные расходы и оборачивается неэффективным использованием выделенных средств".

Системные сбои

С какими еще трудностями сталкиваются медучреждения в регионах и, главное, как их решить? Эти вопросы мы адресовали экспертам.

Зампредседателя комиссии Общественной палаты по охране здоровья и развитию здравоохранения Валентина Цывова отметила, что одна из ключевых проблем — дефицит кадров. "Это связано с миграцией врачей из регионов в места с более высокой заработной платой. Очень много примеров, когда врачи и медсестры увольняются и переезжают в Москву и область. К слову, в 2019 году в Подмосковье зачислено более 700 врачей узкой специальности, участковых терапевтов и педиатров. Регионы, расположенные не так далеко от столицы, по сути, выступают донорами медицинских кадров".

Не секрет, что зарплата медработника зависит от квалификации. Чтобы не допустить миграции, необходимо обеспечить равную оплату труда. "В том числе — при установлении размеров окладов должностных ставок. Также должны быть выплаты компенсирующего и стимулирующего характера. Любая дискриминация врача недопустима", — считает Цывова. Кроме того, нужно отстроить подушевое финансирование (страховой платеж на гражданина с полисом ОМС), от которого также зависит оплата труда. В Москве за одного пациента начисляется 560 рублей, а вот в Республике Мордовии — 130, приводит пример специалист.

Помимо этого, медики в регионах вынуждены работать намного больше, чем должны. "Конечно, если он спит по часу урывками на работе, а ему привезли пациента на операцию, врачебные ошибки не исключены. После чего на медучреждение обрушиваются волны критики со стороны СМИ, проверки Росздравнадзора, Роспотребнадзора, прокуратуры. Но никто не вникает в причины произошедшего. Все готовы нас уничтожить, но не заступиться".