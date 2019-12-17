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Туризм
2019-12-17T10:03+0300
https://ria.ru/20191217/1562452936.html
В Шотландии ищут человека, готового прожить неделю в замке
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РИА Новости

В Шотландии ищут человека, готового прожить неделю в замке

02:14 17.12.2019 (обновлено: 10:03 17.12.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Sue pile / Замок Carlowrie Castle в Шотландии
Замок Carlowrie Castle в Шотландии
CC BY-SA 4.0 / Sue pile /
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Кофейная компания ищет сотрудника, готового прожить неделю в шотландском замке Carlowrie Castle, сообщает Lonely Planet.
Конкурс открыт для всех. Помимо зарплаты в размере пяти тысяч долларов, удачливый соискатель будет пользоваться услугами личного дворецкого.
Кандидату обещают пятиразовое питание. Кроме того, вакансия предполагает частные уроки от шеф-повара, специализирующегося на кофе, расслабляющие спа-процедуры и неограниченное количество бодрящего напитка.
Победитель конкурса сможет взять с собой близкого человека. Анкету необходимо подать до 21 декабря.
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