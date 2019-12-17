Хью Грант рассказал, почему медлил с женитьбой

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Британский актер Хью Грант, которому сейчас 59 лет, рассказал в радиопередаче, что раньше относился к женитьбе и детям настороженно, сообщает Daily Mail.
Он женился на сорокалетней Анне Эберштейн в мае прошлого года после рождения их третьего ребенка, до того они встречались шесть лет.
Актер рассказал ведущему, что долгое время "откладывал" женитьбу, но позже понял, что был "не прав".
"Ну да, я ошибался. При упоминании детей, знаете, я раньше только глаза закатывал. Мне все говорили, что я просто ничего не понимаю, и они были правы", - пояснил Грант.
Хью был знаменит своим нежеланием жениться. В 2015 году он рассказал в интервью People: "Я не верю в брак. Я видел очень мало хороших примеров, может всего около пяти, за всю свою жизнь. Вообще, по-моему, — это рецепт взаимного несчастья".
Позже Грант поменял свое мнение и после свадьбы сказал, что "прекрасно себя чувствует в браке".