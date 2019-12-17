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В Британском музее покажут первую в мире одноразовую посуду
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РИА Новости

В Британском музее покажут первую в мире одноразовую посуду

04:37 17.12.2019
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© Trustees of the British MuseumАнтичная одноразовая чашка
Античная одноразовая чашка
© Trustees of the British Museum
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В эту пятницу в Британском музее выставят глиняные чаши времен Минойской цивилизации, которые, по результатам археологического исследования, представляют собой первую в мире одноразовую посуду, сообщает The Guardian.
Древние предметы, сделанные более трех с половиной тысяч лет назад, обнаружили на раскопках в Кносском дворце на греческом острове Крит.

"Люди могут быть очень удивлены, узнав, что одноразовые стаканчики впервые появились в далекой древности. Минойцы любили устраивать масштабные вечеринки и праздники и, как многие в наше время, тоже не хотели мыть посуду", — рассказала куратор экспозиции Джулия Фарли.

Организаторы надеются, что выставка заставит посетителей задуматься о том, как можно уменьшить уровень мусора.

"Сегодня в мире производят более 300 миллиардов бумажных стаканчиков каждый год. Минойская цивилизация ничтожна по сравнению с глобальной потребительской экономикой, которую мы имеем сейчас", — подчеркнула Фарли.

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