В Британском музее покажут первую в мире одноразовую посуду

"Люди могут быть очень удивлены, узнав, что одноразовые стаканчики впервые появились в далекой древности. Минойцы любили устраивать масштабные вечеринки и праздники и, как многие в наше время, тоже не хотели мыть посуду", — рассказала куратор экспозиции Джулия Фарли.