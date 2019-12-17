Гамби Геша из породы редких грызунов

Зоолог Евгений Рыбалтовский и его жена Марина из Всеволожска занимаются разведением редких видов животных.
Зоолог Евгений Рыбалтовский и его жена Марина из Всеволожска занимаются разведением редких видов животных.
Гигантская крыса Гамби (гамбийская хомяковая крыса) по имени Геша — их питомец.
Гигантская крыса Гамби (гамбийская хомяковая крыса) по имени Геша — их питомец.
Это первый рожденный в России гамбиец.
Названиями "хомяковая и сумчатая" крыса обязана мешочкам за щеками, в которых прячет пищу.
Названиями "хомяковая и сумчатая" крыса обязана мешочкам за щеками, в которых прячет пищу.
Гамби вырастает в длину 90 сантиметров и набирает вес около полутора килограммов.
Гамби вырастает в длину 90 сантиметров и набирает вес около полутора килограммов.
Гамбийская крыса хорошо поддается дрессировке.
Грызун привязывается к человеку и доверяет ему.
В Африке, откуда происходят Гамби, они помогают искать противопехотные мины.
В Африке, откуда происходят Гамби, они помогают искать противопехотные мины.