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2019-12-17T13:27+0300
https://ria.ru/20191217/1562350593.html
Гамби Геша из породы редких грызунов
https://cdn22.img.ria.ru/images/156235/02/1562350206_0:289:2803:1866_1036x0_80_0_0_fe086f50d46a12689902a7bd9703c701.jpg
РИА Новости

Гамби Геша из породы редких грызунов

13:25 17.12.2019 (обновлено: 13:27 17.12.2019)
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Гигантские крысы Гамби вырастают размером до метра, хорошо поддаются дрессировке и умеют находить мины и контрабанду. Удивительный зверек и символ наступающего года — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Зоолог Евгений Рыбалтовский и его жена Марина из Всеволожска занимаются разведением редких видов животных.

Жена зоолога Евгения Рыбалтовского - Марина с Гигантской крысой Гамби (гигансткая гамбийская хомяковая крыса) и миниатюрной лисицей (феньком) в городе Всеволожске Ленинградской области
1 из 8

Зоолог Евгений Рыбалтовский и его жена Марина из Всеволожска занимаются разведением редких видов животных.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Гигантская крыса Гамби (гамбийская хомяковая крыса) по имени Геша — их питомец.

Гигантская крыса Гамби (гигантская гамбийская хомяковая крыса) у зоолога Евгения Рыбалтовского в городе Всеволожске Ленинградской области
2 из 8

Гигантская крыса Гамби (гамбийская хомяковая крыса) по имени Геша — их питомец.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Это первый рожденный в России гамбиец.

Гигантские крысы Гамби (гигантская гамбийская хомяковая крыса) у зоолога Евгения Рыбалтовского в городе Всеволожске Ленинградской области
3 из 8

Это первый рожденный в России гамбиец.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Названиями "хомяковая и сумчатая" крыса обязана мешочкам за щеками, в которых прячет пищу.

Гигантская крыса Гамби (гигантская гамбийская хомяковая крыса) у зоолога Евгения Рыбалтовского в городе Всеволожске Ленинградской области
4 из 8

Названиями "хомяковая и сумчатая" крыса обязана мешочкам за щеками, в которых прячет пищу.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Гамби вырастает в длину 90 сантиметров и набирает вес около полутора килограммов.

Жена зоолога Евгения Рыбалтовского - Марина с Гигантской крысой Гамби (гигансткая гамбийская хомяковая крыса) в городе Всеволожске Ленинградской области
5 из 8

Гамби вырастает в длину 90 сантиметров и набирает вес около полутора килограммов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Гамбийская крыса хорошо поддается дрессировке.

Гигантская крыса Гамби (гигантская гамбийская хомяковая крыса) у зоолога Евгения Рыбалтовского в городе Всеволожске Ленинградской области
6 из 8

Гамбийская крыса хорошо поддается дрессировке.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Грызун привязывается к человеку и доверяет ему.

Жена зоолога Евгения Рыбалтовского - Марина с Гигантской крысой Гамби (гигансткая гамбийская хомяковая крыса) в городе Всеволожске Ленинградской области
7 из 8

Грызун привязывается к человеку и доверяет ему.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В Африке, откуда происходят Гамби, они помогают искать противопехотные мины.

Гигантская крыса Гамби (гигантская гамбийская хомяковая крыса) у зоолога Евгения Рыбалтовского в городе Всеволожске Ленинградской области
8 из 8

В Африке, откуда происходят Гамби, они помогают искать противопехотные мины.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
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