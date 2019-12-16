В ДНР заявили, что силовики выпустили 67 мин и снарядов за час

ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник вечером обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив менее чем за час 67 мин и снарядов различного калибра, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 21:10 до 21:55 (совпадает с мск) нами зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям населенных пунктов: Ленинское, Набережное, Донецк, Дзержинск.
9 декабря, 21:34Минские соглашения
За указанный период по территории республики было выпущено 25 мин калибром 120 и 82 миллиметра и 42 снаряда калибром 122 миллиметра, сказал представитель ведомства.