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2019-12-16T23:56+0300
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В ДНР заявили, что силовики выпустили 67 мин и снарядов за час
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РИА Новости

В ДНР заявили, что силовики выпустили 67 мин и снарядов за час

23:56 16.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом на окраине Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
Дом на окраине Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник вечером обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив менее чем за час 67 мин и снарядов различного калибра, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 21:10 до 21:55 (совпадает с мск) нами зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям населенных пунктов: Ленинское, Набережное, Донецк, Дзержинск.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
За указанный период по территории республики было выпущено 25 мин калибром 120 и 82 миллиметра и 42 снаряда калибром 122 миллиметра, сказал представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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