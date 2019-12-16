Площадь пожара на складе в Казани превысила пять тысяч "квадратов"

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Площадь пожара на складе мебельной фабрики в Казани выросла в пять раз - до 5,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о пожаре в Казани на улице Короленко, дом 120, корпус 8 - горел склад мебельной фабрики. Площадь возгорания оценивалась в 1 тысячу квадратных метров, в тушении участвовали 65 человек и 22 единицы техники.
"По уточненной информации, горит 5,2 тысячи квадратных метров по всей площади склада", — сказал собеседник агентства.
По его словам, прорабатывается возможность использования пожарного поезда.