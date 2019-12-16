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Площадь пожара на складе в Казани превысила пять тысяч "квадратов"
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РИА Новости

Площадь пожара на складе в Казани превысила пять тысяч "квадратов"

23:46 16.12.2019 (обновлено: 23:47 16.12.2019)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Площадь пожара на складе мебельной фабрики в Казани выросла в пять раз - до 5,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о пожаре в Казани на улице Короленко, дом 120, корпус 8 - горел склад мебельной фабрики. Площадь возгорания оценивалась в 1 тысячу квадратных метров, в тушении участвовали 65 человек и 22 единицы техники.
"По уточненной информации, горит 5,2 тысячи квадратных метров по всей площади склада", — сказал собеседник агентства.
По его словам, прорабатывается возможность использования пожарного поезда.
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МЧС РФРоссияКазаньПроисшествия
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