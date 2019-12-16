Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ученый из Брайтонского университета в Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье. Об этом он сообщил Daily Mail

Сосабовски подчеркнул, что на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола. Его доля обычно колеблется от пяти до 40 процентов.

По словам профессора, легче всего опьянеть от хереса и портвейна. Эти два напитка отличают быстрая всасываемость и сравнительно высокое содержание алкоголя — около 20 процентов.

Ученый рассказал, что к сильному опьянению приводит и употребление виски и других крепких напитков. Но из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка.

Профессор добавил, что игристые вина тоже приводят к быстрому опьянению — газация повышает всасываемость, из-за чего уже в первую минуту можно почувствовать действие спирта.

Ученый отметил, что многие люди во время застолья чередуют алкоголь с водой, так как это, по их мнению, помогает сохранить трезвость ума и избежать похмелья. Сосабовски утверждает, что этого нельзя делать, если речь идет о 40-градусных напитках. Такой прием понижает процент этанола вдвое — как раз до 20 градусов, что приводит к более стремительному опьянению.

Профессор подчеркнул, что по этой же причине нельзя запивать легкий алкоголь крепким.