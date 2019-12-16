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РИА Наука
2019-12-17T10:17+0300
https://ria.ru/20191216/1562465419.html
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
https://cdn23.img.ria.ru/images/156187/32/1561873240_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d930c08e48dff88b5d30bc2a242febe3.jpg
РИА Новости

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

23:45 16.12.2019 (обновлено: 10:17 17.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевВинные бокалы в ресторане
Винные бокалы в ресторане
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Винные бокалы в ресторане. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье. Об этом он сообщил Daily Mail.
Сосабовски подчеркнул, что на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола. Его доля обычно колеблется от пяти до 40 процентов.
По словам профессора, легче всего опьянеть от хереса и портвейна. Эти два напитка отличают быстрая всасываемость и сравнительно высокое содержание алкоголя — около 20 процентов.
Ученый рассказал, что к сильному опьянению приводит и употребление виски и других крепких напитков. Но из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка.
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Профессор добавил, что игристые вина тоже приводят к быстрому опьянению — газация повышает всасываемость, из-за чего уже в первую минуту можно почувствовать действие спирта.
Ученый отметил, что многие люди во время застолья чередуют алкоголь с водой, так как это, по их мнению, помогает сохранить трезвость ума и избежать похмелья. Сосабовски утверждает, что этого нельзя делать, если речь идет о 40-градусных напитках. Такой прием понижает процент этанола вдвое — как раз до 20 градусов, что приводит к более стремительному опьянению.
Профессор подчеркнул, что по этой же причине нельзя запивать легкий алкоголь крепким.
Он порекомендовал пить водку, чтобы чувствовать себе "чуть менее скверно" на следующее утро. Однако единственный способ не перепить, по словам Сосабовски, — это не пить вообще.
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Обсудить 40
РИА НаукаХал СосабовскиВеликобританияОбщество
Популярные комментарии
Самые опасные спиртные напитки это преждевременно кончающиеся спиртные напитки, в таком случае итог непредсказуем..
17 декабря, 00:12
Сергей Норд
56311003
Британский учёный... Что он может понимать в нашей водке?! Ему даже не приходит в голову смешать ее с пивом, хотя пабов у них, как грязи.
16 декабря, 23:56
Von Stirliz
50221005
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