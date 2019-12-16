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Нижегородская область
2019-12-16T23:27+0300
https://ria.ru/20191216/1562465252.html
Никитин велел чиновникам "своими ногами" проверить скользкие тротуары
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РИА Новости

Никитин велел чиновникам "своими ногами" проверить скользкие тротуары

23:27 16.12.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин велел главам районов "своими ногами и без коньков" оценить качество уборки скользких тротуаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Качество уборки улиц в городах и поселках региона, на которое поступило большое количество жалоб от жителей, обсудили на оперативном совещании в правительстве Нижегородской области.
По словам министра здравоохранения региона Александра Смирнова, за последние сутки из-за сильного гололеда количество обращений в травмпункты в ряде районов возросло вдвое. Никитин поручил руководству муниципалитетов усилить контроль за ситуацией на дорогах и тротуарах и посетовал, что зима вновь явилась неожиданно для чиновников.
"Поскольку системно выстроить эту работу некоторые главы не могут, то необходимо контролировать все в ручном режиме. Всем главам муниципалитетов в ближайшие сутки стоит своими ногами и без коньков пройтись по территориям, оценить качество уборки. Я жду отчет от каждого из глав по результатам личной проверки", — цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
Губернатор пообещал сравнить полученные от чиновников данные с поступающими от жителей жалобами. "Такие инспекции должны стать регулярными. Главам тех муниципалитетов, где люди не могут безопасно передвигаться по улице, должно быть стыдно", - подчеркнул Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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