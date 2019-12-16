Никитин велел чиновникам "своими ногами" проверить скользкие тротуары

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин велел главам районов "своими ногами и без коньков" оценить качество уборки скользких тротуаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Качество уборки улиц в городах и поселках региона, на которое поступило большое количество жалоб от жителей, обсудили на оперативном совещании в правительстве Нижегородской области

По словам министра здравоохранения региона Александра Смирнова, за последние сутки из-за сильного гололеда количество обращений в травмпункты в ряде районов возросло вдвое. Никитин поручил руководству муниципалитетов усилить контроль за ситуацией на дорогах и тротуарах и посетовал, что зима вновь явилась неожиданно для чиновников.

"Поскольку системно выстроить эту работу некоторые главы не могут, то необходимо контролировать все в ручном режиме. Всем главам муниципалитетов в ближайшие сутки стоит своими ногами и без коньков пройтись по территориям, оценить качество уборки. Я жду отчет от каждого из глав по результатам личной проверки", — цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.