В Чувашии в ДТП с двумя автомобилями погибли три женщины

"По предварительным данным, женщина за рулем ВАЗ 2114 не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Mazda. В результате ДТП водитель ВАЗа и две пассажирки погибли на месте. Водитель иномарки не пострадал", - сообщили в ведомстве.