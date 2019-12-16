В Чувашии в ДТП с двумя автомобилями погибли три женщины

ДТП произошло около 17.00 в понедельник на улице Промышленная.
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"По предварительным данным, женщина за рулем ВАЗ 2114 не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Mazda. В результате ДТП водитель ВАЗа и две пассажирки погибли на месте. Водитель иномарки не пострадал", - сообщили в ведомстве.
По словам собеседника агентства, для того, чтобы извлечь тела погибших из искореженного автомобиля, понадобилась помощь сотрудников МЧС.
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