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В Чувашии в ДТП с двумя автомобилями погибли три женщины
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РИА Новости

В Чувашии в ДТП с двумя автомобилями погибли три женщины

23:25 16.12.2019 (обновлено: 23:39 16.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в городе Новочебоксарск в Чувашии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло около 17.00 в понедельник на улице Промышленная.
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"По предварительным данным, женщина за рулем ВАЗ 2114 не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Mazda. В результате ДТП водитель ВАЗа и две пассажирки погибли на месте. Водитель иномарки не пострадал", - сообщили в ведомстве.
По словам собеседника агентства, для того, чтобы извлечь тела погибших из искореженного автомобиля, понадобилась помощь сотрудников МЧС.
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