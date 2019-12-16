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В ЛНР прокомментировали проект поправок в конституцию Украины
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РИА Новости

В ЛНР прокомментировали проект поправок в конституцию Украины

23:22 16.12.2019
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Стелла Я люблю Луганск в Луганск
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 16 дек — РИА Новости. Законопроект Киева об изменениях в конституцию Украины идет вразрез с минскими соглашениями, считает председатель Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Денис Мирошниченко.
Ранее президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса.
"Направленный Владимиром Зеленским в Верховную раду проект закона по изменению конституции страны с целью децентрализации власти идет вразрез с минскими соглашениями и уже на начальной стадии может считаться законом об узурпации власти", - говорится в заявлении Мирошниченко, предоставленном РИА Новости.
Он отметил, что по достигнутым ранее договоренностям, в основу конституционной реформы Украины должна лечь реальная децентрализация власти, в которой закрепляется особый статус Донбасса, согласованный с представителями республик. По словам Мирошниченко, внесенный президентом Украины законопроект не содержит положений о наделении республик Донбасса особым статусом.
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"В нем нет понятия "район", но при этом введены представители президента – префекты, наделенные полномочиями приостановления действия любых актов, принятых местными советами, что оставляет место для маневра киевской власти и последующего лишения региона прав, предусмотренных особым статусом", - пояснил Мирошниченко.
По его мнению, Зеленский пытается "навязать тезисы", озвученные ранее его предшественником Петром Порошенко и под видом децентрализации "добиться максимальной унитарности государства".
"Мы требуем учитывать интересы граждан Луганской народной республики и любые изменения, касающиеся Донбасса, согласовывать с нами в рамках работы в Минске. Любые попытки подменить этот процесс, в частности, попытаться навязать нам переходные положения в духе Порошенко заранее обречены на провал!" - подытожил председатель парламента республики.
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Денис МирошниченкоЛуганская Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЛуганскУкраинаВ мире
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